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Trabzonspor'a Bakasetas ve Trezeguet'den kötü haber! Fenerbahçe maçında...

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Bakasetas
Trabzonspora Bakasetas ve Trezeguetden kötü haber Fenerbahçe maçında...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 16:54

Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor'a iki sakat oyuncusundan kötü haber geldi.

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Trabzonspor'a hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi iki kötü haber birden...

Vavacars Fatih Karagümrük maçı öncesi sakatlanan Trezeguet'nin ayak bileğinde sıvı ve ödem tespit edildi. Mısırlı yıldızın en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Trezeguet, Fatih Karagümrük maçına ilk 11'de başlayacakken ısınma sırasında ayak bileğinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkarılmıştı.

BAKASETAS KADIKÖY'DE YOK

Bordo mavilileri üzen bir diğer haber ise Bakasetas'tan geldi. Milli maçta sakatlanan Yunan orta sahanın da Fenerbahçe maçında forma giyemeyeceği ifade edildi.

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Bakasetas

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