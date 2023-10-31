Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi İsmail Kartal'dan flaş kadro ve 'transfer' kararı!

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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ı bu hafta ligde oynanacak Trabzonspor maçında zor bir karar bekliyor.



Sarı lacivertlilerde üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası hesaplar değişti. Özellikle savunma bölgesinde büyük problemler yaşayan Fenerbahçe'de gözler Trabzonspor karşılaşmasında çevrildi.



İsmail Kartal'ın tercihleri şimdiden merak konusu olurken ilk olarak sakatlık raporuna bir göz atalım:

SERDAR AZİZ AMELİYAT OLDU

Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta sakatlığı bulunan Serdar Aziz'in Almanya'da ameliyat olduğunu duyurmuştu. Serdar, Münih'te sol ayak bileğinden bir artroskopi operasyonu geçirdi ve tedavi süreci başladı.2

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DIJIKU EN AZ 3 HAFTA YOK



Sarı lacivertlilerin Ganalı savunmacısı Alexander Djiku, Ludogorets maçında yaşadığı sakatlık sonrası tedavi sürecinde. Oyuncunun 3 hafta kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ameliyat kararı alınırsa bu süre uzayabilir.

RODRIGO BECAO AMELİYAT OLABİLİR

Pendikspor maçında ayağı çimlere takıldığı için ikinci yarıya çıkamayan Rodrigo Becao’nun tendonlarında ciddi hasar bulunuyor. Oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalma ihtimali var. Becao'nun durumu son kontrolden sonra netleşecek. Ameliyat durumunda Becao, devreyi kapatabilir. Daha erken sahalara dönmesi durumunda ise sakatlığın tekrarlama olasılığı bulunuyor. Fenerbahçe sağlık heyeti bu konuda istişare edip net bir karar alacak.

FRED TRABZONSPOR VE LUDOGORETS MAÇLARINDA YOK

Pendikspor maçının 9. dakikasında sağ ayak üst adalesinde çekme hissettiği için oyundan çıkan Fred ise Trabzonspor ve Ludogorets karşısında oynayamayacak.

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Dün MR’ı çekilen Brezilyalı oyuncunun kasık bölgesinde çekme ve zorlanma tespit edildi.

TRABZON MAÇINA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR



Samet Akaydin da son maçta sağ arka adalesinden sakatlandı ve maça devam edemedi. Samet'in Trabzonspor maçına yetiştirilmesi bekleniyor.

İSMAİL KARTAL'IN KARARI NE OLACAK?

Fenerbahçe’nin cumartesi günü oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasında stoper ikilisinin Samet Akaydın-Jayden Oosterwolde olması bekleniyor.

Bu sezon 19 resmi maçta da sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de kritik maçta kanat beklerinde ise Ferdi Kadıoğlu ve Osayi Samuel görev alacak.

Fred'in pozisyonunda ise yüksek olasılıkla Miha Zajc görev yapacak. Fenerbahçe'nin orta saha üçlüsünü oluşturacak üç isim İsmail Yüksek, Zajc ve Szymanski olacak.

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DEVRE ARASI STOPER BÖLGESİNE BİR TAKVİYE



Öte yandan Fenerbahçe, devre arasında stoper bölgesine kesin olarak bir takviye yapma kararı aldı. Yönetimin transfer düşüncesine destek veren İsmail Kartal, oluşturulacak listeden oyun planına uygun isimleri belirleyerek öncelik sıralaması yapacak.



KARTAL, KOCAMAN'IN REKORUNU KIRDI

Fenerbahçe'nin başında görev yaptığı son 11 Süper Lig maçını kazanan Kartal, daha önce Aykut Kocaman’ın elinde olan "Fenerbahçe'de üst üste en fazla lig maçı kazanan Türk teknik direktör" rekorunu tarihe gömdü.

Kocaman, Aralık 2010 ile Mart 2011 arasında sarı lacivertli takımın başında üst üste 10 Süper Lig maçında galibiyet elde ederek bu rekoru elinde bulunduruyordu.

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Pendikspor - Fenerbahçe maçının ardından 12 yıllık bu rekor İsmail Kartal'ın eline geçmiş oldu.