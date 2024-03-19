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Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olayların faturası ne olur? Spor Hukuku Uzmanı Avukat Cihan: Korner direği silah sayılır 

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Süper Lig
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olayların faturası ne olur Spor Hukuku Uzmanı Avukat Cihan: Korner direği silah sayılır
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2024 07:00

Spor Hukuku Uzmanı Avukat Cihan: Saldırganlara 1-3 yıl arası hapis cezası gelebilir. Cem Cihan, korner direğinin Yargıtay içtihatlarına göre kesici delici silah olarak nitelendirildiğini, şüphelilere ağır cezaların gelebileceğini dile getirdi.

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Sahaya giren ve futbolculara bayrak direği ile saldıran taraf hakkında başlatılan soruşturma sonucunda hakkında 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi mümkün olabilecek.

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Spor Hukuku Uzmanı Avukat Ertuğrul Cem Cihan, saldırgan taraflara ilişkin hukuki süreci şöyle anlattı:

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olayların faturası ne olur Spor Hukuku Uzmanı Avukat Cihan: Korner direği silah sayılır

“Sahaya giren taraftarın eline aldığı korner direği Yargıtay içtihatlarına göre kesici delici silah olarak nitelendirilir. Türk Ceza Kanunu 87. maddesi gereği kasten yaralama suçuna teşebbüs etmiş olmak eylemin sabit olması durumunda sonucu meydana gelmemesi halinde verilecek cezada 1/4’ten 3/4’e kadar indirim yapılır. Yine 6222 sayılı Yasa’nın 17. maddesi gereği spor sahalarında yaralamaya teşebbüs edildiği için ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca kanunun 16. maddesi gereği yasak alana girip olay çıkarmaları nedeniyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir.”

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Süper Lig

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