Trabzonspor-Fenerbahçe maçında galibiyetin anahtarı Abdullah Avcı ve Erol Bulut'ta!

Spor Arena / Süleyman ARAT - Yediden yetmişe tüm futbolseverlerin iple çektiği Trabzonspor-Fenerbahçe maçına sayılı saatler kala iki takımın teknik direktörleri artık son kararlarını verme noktasına çok yaklaştı. Günlerdir birbirlerinin artılarını-eksilerini masaya yatıran, karşı tarafı alt edip galibiyeti getirecek sihirli formülü arayan teknik direktör Abdullah Avcı ile Erol Bulut’un sahaya nasıl bir taktikle çıkacakları büyük merak konusu.

TAKTİKLER NE OLACAK?

İki takım bu dev maçın adına yakışır şekilde galibiyet için oynayıp izleyenlere keyif veren bir futbol mu sergileyecek yoksa kaybetmemek için tedbiri elden bırakmayan ve rakibin hatasını kollayan bir taktikle mi mücadele edecek? Geçmişte yardımcılığını yaptığı Avcı karşısındaki istatistikleri kötü olan (5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik) Bulut, bu defa şeytanın bacağını kırıp 3 puana ulaşabilecek mi? Özellikle Fenerbahçe adına ‘sezonun kırılma noktası’ olması muhtemel karşılaşma öncesi iki takımın artılarını ve eksilerini masaya yatırdık...

ÜÇ İHTİMAL DE GEÇERLİ

Ortaya çıkan sonuç net: Trabzonspor moraliyle, Fenerbahçe kadrosuyla rakibine fark atıyor. Favorisi olmayan, üç ihtimalin de yaşanabileceği bir maç. Ancak karşılaşmanın sonucuna en fazla etki edecek isimler Abdullah Avcı ile Erol Bulut olacak. Özellikle de topun ağzında olan Bulut’un yapacağı tercihler hem kendisinin hem takımının kaderinde belirleyici olacak.

TRABZONSPOR'UN ARTILAR

AVCI'YA HERKES GÜVENİYOR

1- Kötü günlerin izlerini sildi, takımı şahlandırdı

Abdullah Avcı Trabzonspor’un başında adeta yeniden doğdu. Beşiktaş’ta yaşadığı kötü günlerin izlerini sildi, ‘büyük teknik adam’ imajını yeniden kazandı. Avcı ile birlikte Trabzonspor da şahlandı.

2- Hücum oyuncularının hepsi çok formda

Bordo mavililer hücumda çok önemli kozlara sahip. Geçen hafta cezalı olduğu için oynamayan Nwaakeme maça dinlenmiş bir şekilde çıkacak. Aynı şekilde Ekuban, Djaniny ve Yusuf Sarı da çok formda

3- Bakasetas ara transferin en verimli oyuncusu

Trabzonspor’da çok başarılı bir grafik çizen, çok sevilen ve golleriyle takımına hayat veren Bakasetas yüksek morale sahip. Ara transferin en verimli ismi, etkili futbolu ve golleriyle şampiyonluk ateşini yaktı.

4- Vitor Hugo ve Edgar Ie defansta güven veriyor

Savunmanın göbeğindeki Edgar İe ile Vitor Hugo’nun mükemmel uyumu ve birbirlerini çok iyi tamamlamaları. Ligin en az gol yiyen takımları arasında yer almalarında bu ikilinin büyük payı bulunuyor.

TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ

TRABZONSPOR'UN KULÜBESİ ZAYIF

1- Sağ bek oyuncularından yeterli katkı alınamıyor

Hemen her hattıyla iyi bir çıkış yakalayan bordo mavilerde sağ bekte görev alan Serkan Asan ve Kamil Ahmet Çörekçi istenilen seviyeye ulaşamadı. Erol Bulut rakibini buradan yıkmak isteyecektir.

2- Hamle oyuncusu olarak sadece Yusuf Sarı var

Trabzonspor’un yedek kulübesi zayıf. Hamle oyuncusu olarak Yusuf Sarı’dan başka çok fazla seçeneği yok. İlk 11’de forma giyecek oyuncuların birden fazlası kötü gününde olursa Trabzonspor’un işi çok zorlaşır.

3- 7 futbolcu 11 gün takımla antrenman yapamadı

Covid-19’a yakalanan 7 futbolcunun karantina nedeniyle 11 gün takımla antrenman yapamaması ciddi bir dezavantaj. Bu futbolcuların fizik kondisyon açısından ne durumda oldukları büyük merak konusu

4- Tribün gücü bu sefer yanlarında olmayacak

Trabzonspor’un evinde oynadığı maçlarda en büyük kozu taraftarı idi. Özellikle Fenerbahçe maçlarında fark yaratan taraftarlar bu kez tribünlere gelemeyecek

FENERBAHÇE'NİN ARTILARI

1- Avcı ve Bakasetas'ı çok iyi tanıyorlar

Erol Bulut’un, eski ustası Abdullah Avcı’yı iyi tanıması en önemli avantajı. Aynı şekilde Fenerbahçe’nin rakip analisti İbrahim Menderes de Bakasetas’la geçmişte çalıştığı için nasıl durdurulacağını biliyor.

2- Mesut Özil ve Pelkas yan yana oynayacak

Mesut Özil gibi bir dünya yıldızı bu tip önemli maçları çok sever. Tecrübeli oyuncu eski gücüne ve kondisyonuna yavaş yavaş ulaşıyor. Üstelik bu kez yanında maç eksikliğini atlatan Pelkas da oynayacak.

3- Kazanma mecburiyeti ekstra motivasyon kaynağı

Bu önemli maçta alınacak üç puan tüm Fenerbahçe camiasını kenetler, yeniden şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlar. Kazanma mecburiyeti sarı lacivertli futbolcular için çok önemli bir artı motivasyon.

4- Erol Bulut'un hamle seçenekleri çok

Tarihinin belki de en geniş kadrosunu kuran Fenerbahçe’de yedek kulübesinde oturacak olanlar da en az sahadakiler kadar kaliteli. Erol Bulut maç içinde hamle yapmakta hiç zorlanmayacak

FENERBAHÇE'NİN EKSİLERİ

SANTRFORLAR ÇOK FORMSUZ

1- Erol Bulut diken üstünde sahaya çıkacak

Son 5 resmi maçın 3’ünü kaybeden Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut’un topun ağzında olması. Diken üstünde sahaya çıkacak olan Bulut’un koltuğunun sallantıda olması özgüven problemi yaratacak.

2- Rakibin hızlı forvetlerini durdurabilecekler mi?

Serdar ile Szalai ilk kez bu kadar süratli ve kuvvetli forvetlere karşı... Nwakaeme, Ekuban, Djaniny ve Yusuf’a karşı nasıl performans gösterecekleri soru işareti.

3- Samatta ve Cisse beklentilerin uzağında

Samatta ve Cisse’nin formsuzluğu haftalardır büyük problem. İki futbolcu ne gol atmada ne de pozisyon üretiminde gereken beceriyi gösteremiyor. Erol Bulut bu maçta Valencia’yı santrfor oynatabilir.

4- Gustavo oynamazsa orta saha yumuşak kalır

Gustavo yine oynayamazsa yerine Ozan Tufan görev yapacak. Bu durumda Pelkas-Sosa-Mesut’tan oluşacak orta saha, Trabzonspor’un kuvvetli ve hızlı orta saha ile forvetleri karşısında yumuşak kalabilir

İKİ GENÇ DAHA A TAKIMDA

Trabzonspor, altyapısından yetiştirdiği genç oyunculara şans vermeyi sürdürüyor. 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emircan Birinci ve 18 yaşındaki sağ bek Taha Cevahiroğlu, A takımla antrenmanlara çıkmaya başladı

TRABZON'DA MİLLİ GURUR

Trabzonspor'da A takım kadrosunda yer alan kaleci Kağan Moradaoğlu, Taha Erdem Cevahiroğlu ve Hakan Yeşil 28 Şubat-4 Mart tarihleri arasında İstanbul’da kampa girecek U19 Milli Takımı’na davet edildi.

4 YIL SONRA SERİ PEŞİNDE

İlk yarıda Trabzon’u 3-1 yenen F.Bahçe, rakibini yenerse, 4 yıl sonra ilk kez Fırtına’yı üst üste 2 maçta devirmiş olacak. Sarı lacivertliler son olarak 2016’da Trabzon karşısında peş peşe 3-0 ve 4-0’lık skorlarla galip gelmişti.

3 YIL BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

Pazar günü rakip takımların başında sahaya çıkacak Abdullah Avcı ile Erol Bulut, geçmişte 3 yıl birlikte çalışmıştı. Bulut, 18 Ağustos 2014-28 Eylül 2017 tarihleri arasında Medipol Başakşehir’de Avcı’nın yardımcılığını yaptı.

TRABZONSPOR'DA 10 EKSİKLİ İDMAN

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını dün tek antrenmanla sürdürdü. Dinamik ısınma hareketleri ile başlayıp koordinasyon çalışması ve dar alan oyunları ile devam eden idman, çift kale maç ile sona erdi. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Trondsen’in yanı sıra dinlendirilen Vitor Hugo ve Uğurcan, Erce, Baker, Hosseini ile Marlon antrenmanda yer almazken, Yusuf ile Faruk Can ise takımdan ayrı çalıştı.

SAMATTA VE SADIK İDMANA ÇIKMADI, GUSTAVO İLE İRFAN ÖZEL ÇALIŞTI

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları dün tek idmanla sürerken, durumu en çok merak edilen isim olan Luiz Gustavo’dan yine iyi haber gelmedi. Bireysel çalışmaya devam eden Brezilyalı futbolcunun oynayıp oynamayacağı hâlâ netleşmedi. İrfan Can da özel bir program doğrultusunda çalışmaya devam ederken, ağrıları bulunan Samatta ve Sadık Çiftpınar antrenmana katılmadı.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...