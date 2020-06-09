MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTolga Ciğerci ve Mehmet Ekici teklifi kabul etti
GeriFutbol Tolga Ciğerci ve Mehmet Ekici teklifi kabul etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 09.06.2020 - 08:16,Son Güncelleme:

Tolga Ciğerci ve Mehmet Ekici teklifi kabul etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tolga Ciğerci ve Mehmet Ekici teklifi kabul etti
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'de gelecekleri tartışma konusu olan iki isim Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci sarı lacivertli yönetimden davet bekliyor. Her iki oyuncu da o rakamı kabul etti...

Fenerbahçe'de takımda kalıp kalmayacakları en çok merak edilen isimlerin başında gelen Mehmet Ekici ile Tolga Ciğerci'nin durumlarında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Yapılan maaş indirimi teklifini kabul eden Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci'nin Sarı- Lacivertli yönetimden imza için davet bekledikleri öğrenildi. Her iki oyuncunun yıllık ücretinin 1 milyon Euro'nun altında olduğu ifade ediliyor.

11
Gökhan Gönül ve Caner Erkinden beklenen imza Maaşları...
Gökhan Gönül ve Caner Erkin'den beklenen imza! Maaşları...

Takvim'in haberine göre; özellikle Mehmet Ekici'nin mevcut maaşında yüzde elli gibi daha az bir rakamı kabul ettiği öğrenildi. F.Bahçe'nin Tolgay Arslan ile olan sözleşmesinden çıkmak istediği uygun takım arandığı da gelen haberler arasında.
Alex'in Fenerbahçe'de unutamadığı 5 anı;

13
Fenerbahçenin yeni teknik direktörü Tahir Karapınar 101 günde bitti...
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Tahir Karapınar! 101 günde bitti...
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle