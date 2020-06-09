İsmail ER / Spor Arena
Gökhan Gönül ve Caner Erkin'den beklenen imza! Maaşları...
Beşiktaş'ta transferde son dakika gelişmesi...
Adı Fenerbahçe ile anılan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in durumlarıyla ilgili değişiklikler var. İşte detaylar...
Kulüple mukaveleleri sezon sonu bitecek olan Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson ile kiralık olarak forma giyen Mohamed Elneny, Pedro Rebocho, Abdoulay Diaby ve Kevin-Prince Boateng’in, menajerlerine başvurarak, “Beşiktaş yönetimiyle görüşüp yeni sözleşme teklif edip etmeyeceklerini öğrenin. Eğer devam etmek istemiyorlarsa başka kulüplerden gelen teklifleri değerlendirelim ve kendimize yeni takım bulalım” dediği ortaya çıktı.
Türkiye’de sadece Beşiktaş değil bütün kulüpler bir kriz içerisinde ve Beşiktaş da bundan en ağır darbe alan kulüplerden birisi. Bu durum özellikle hem oyuncu transferinde hem de oyuncu maaşlarında oldukça sıkıntı oluşturdu. Teknik direktör Sergen Yalçın gidip gelecekler ile ilgili bir rapor hazırlamadı.
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