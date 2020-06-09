Gökhan Gönül ve Caner Erkin'den beklenen imza! Maaşları...

Türkiye’de sadece Beşiktaş değil bütün kulüpler bir kriz içerisinde ve Beşiktaş da bundan en ağır darbe alan kulüplerden birisi. Bu durum özellikle hem oyuncu transferinde hem de oyuncu maaşlarında oldukça sıkıntı oluşturdu. Teknik direktör Sergen Yalçın gidip gelecekler ile ilgili bir rapor hazırlamadı.