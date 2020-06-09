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Hürriyet
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Futbol
İsmail ER / Spor Arena
Haber Giriş: 09 Haziran 2020 - 07:59,

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'den beklenen imza! Maaşları...

Beşiktaş'ta transferde son dakika gelişmesi...

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Adı Fenerbahçe ile anılan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in durumlarıyla ilgili değişiklikler var. İşte detaylar...

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Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi transferi sezon sonuna bırakmayı planlasa da, iç transferde masaya oturulması gereken futbolcular bu işi bir an önce bitirmek istiyor.

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Kulüple mukaveleleri sezon sonu bitecek olan Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson ile kiralık olarak forma giyen Mohamed Elneny, Pedro Rebocho, Abdoulay Diaby ve Kevin-Prince Boateng’in, menajerlerine başvurarak, “Beşiktaş yönetimiyle görüşüp yeni sözleşme teklif edip etmeyeceklerini öğrenin. Eğer devam etmek istemiyorlarsa başka kulüplerden gelen teklifleri değerlendirelim ve kendimize yeni takım bulalım” dediği ortaya çıktı. 

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En çok merak edilen konular olan futbolcuların maaşlarındaki indirim ile Gökhan Gönül ve Caner’in Erkin’in son durumunu Beşiktaş'ı yakından takip eden muhabirimiz İsmail Er aktardı::

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Türkiye’de sadece Beşiktaş değil bütün kulüpler bir kriz içerisinde ve Beşiktaş da bundan en ağır darbe alan kulüplerden birisi. Bu durum özellikle hem oyuncu transferinde hem de oyuncu maaşlarında oldukça sıkıntı oluşturdu. Teknik direktör Sergen Yalçın gidip gelecekler ile ilgili bir rapor hazırlamadı.

6GÖKHAN VE CANER SICAK BAKIYOR
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GÖKHAN VE CANER SICAK BAKIYOR

Sergen Yalçın’ın ifadesiyle; bugüne kadar futbolcularla görüşen Başkan Ahmet Nur Çebi’ye bir grup futbolcu olumsuz yaklaşırken transferleri gündemde olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin’in indirime sıcak bakması yöneticileri oldukça sevindirdi.

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Gökhan ve Caner’in birçok takımla adı geçiyor ama sanırım yöneticilerle yapacakları son görüşmede orta yolu bulacaklar.

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Şu ana kadar yapılan görüşmelerde Gökhan ve Caner’in yeşil ışık yaktığı mesajını çıkardım.

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Akıllarında ne var bilemeyiz ama iki ismin de yakın çevresine baktığımızda ‘kesin ayrılacaklar’ şeklinde bir görüş var ama ben son sözü başkan Ahmet Nur Çebi’nin söyleyeceğine inanıyorum.

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ESKİ MAAŞLAR YOK! 2.5 - 3 MİLYON EUROLAR KONUŞULMAYACAK

Ancak Başkan Ahmet Nur Çebi, Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları yeni sezon oyuncu maaşlarındaki tavan ve taban ücretleri konuşup buna göre hareket edecekler. Artık gerçek olan eskisi gibi 2.5 – 3 milyon euroluk rakamlar konuşulmayacak. Beşiktaş'ta tavan maaş 1 milyon 250 bin euro olacak

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