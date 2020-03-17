MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika... TFF'den Fatih Terim'e yanıt!
GeriFutbol Son dakika... TFF'den Fatih Terim'e yanıt!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 17.03.2020 - 18:43,Son Güncelleme:/

Son dakika... TFF'den Fatih Terim'e yanıt!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... TFF'den Fatih Terim'e yanıt!
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıklamalarına yanıt verdi.

Fatih Terim'in derbi sonrası liglerin ertelenmemesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamalara yanıt veren Yardımcı, "Kendisi açık konuşmamakla birlikte, o başkan vekili benim. Müsaade etsin, UEFA ile görüşmeleri video konferans ile mi, buluşarak mı yaparız, bunu bilecek aklım var, tecrübem de var, merak etmesin." ifadelerini kullandı.

Fatih Terimden derbi sonrası açıklamalar
Fatih Terim'den derbi sonrası açıklamalar!
Son Dakika... Süper Lig ertelenecek mi TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı
Son Dakika... Süper Lig ertelenecek mi? TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı!
Son Dakika: EURO 2020 UEFA tarafından corona virüsü nedeniyle 2021 yazına ertelendi
Son Dakika: EURO 2020 UEFA tarafından corona virüsü nedeniyle 2021 yazına ertelendi
Son Dakika | Aleksander Ceferin: EURO 2020yi ertelemek tek şansımızdı
Son Dakika | Aleksander Ceferin: EURO 2020'yi ertelemek tek şansımızdı!
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle