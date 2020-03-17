Haber Giriş: 17.03.2020 - 18:43,
Son dakika... TFF'den Fatih Terim'e yanıt!
TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıklamalarına yanıt verdi.
Fatih Terim'in derbi sonrası liglerin ertelenmemesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamalara yanıt veren Yardımcı, "Kendisi açık konuşmamakla birlikte, o başkan vekili benim. Müsaade etsin, UEFA ile görüşmeleri video konferans ile mi, buluşarak mı yaparız, bunu bilecek aklım var, tecrübem de var, merak etmesin." ifadelerini kullandı.
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