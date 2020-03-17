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Futbol
Haber Giriş: 17.03.2020 - 18:17,Son Güncelleme:/

Son Dakika... Süper Lig ertelenecek mi? TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı!

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Son Dakika... Süper Lig ertelenecek mi? TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 55 katılımcı ülkeyle yapılan toplantının ardından açıklamalar yaptı.

Nihat Özdemir'in açıklamaları şu şekilde:

"UEFA Başkanı Ceferin, EURO 2020, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ile ilgili bize sunum yaptı. Ana nedeni, EURO 2020'nin bir yıl ertelenmesiydi. EURO 2020, 2021'e ertelendi. TFF olarak, bu karara destek verdiğimizi ifade ettik. UEFA ülkesi ülkelerin, bu ay sonunda 2 hazırlık maçı vardı. Haziran ayında oynanması kararı alındı. Yerel liglerin Haziran sonuna kadar düzenlenmesi için gayret gösterilmesi talep edildi, Haziran sonuna kadar tamamlanması arzulanmaktadır. Şu anda alınmış kararda değişiklik yok. Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz olarak maçlar devam edecek. Her dakika durum değşebilir. Çok aklı başında olan, çok iyi planlama yapan bir Sağlık Bakanımız ve bir bilim kurulumuz var. Her şarttaki durumda, Türkiye'yi en az etkileyecek kararları alıyorlar. Bizim onlarla sürekli mesaimiz var. Bizim için en önce gelen Türkiyemizdir! Koordine olarak beraber çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nin, UEFA Avrupa Ligi'nin finalinin ne zaman olacağı senaryoları var ama bunlar durumlara göre karar verilecek."

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