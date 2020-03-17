Son Dakika | Aleksander Ceferin: EURO 2020'yi ertelemek tek şansımızdı!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2020'nin corona virüsü tehdidi sebebiyle 2021 yılına ertelenmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Aleksander Ceferin'in EURO 2020 açıklaması şu şekilde:

"Şuan da EURO 2020'yi ertelemek, ulusal ligleri ve kulüp organizasyonlarını tamamlayabilmek için tek şansımızdı. Bu konuda 55 ülkenin tam desteğini aldık."