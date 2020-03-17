Haber Giriş: 17.03.2020 - 17:21,
Son Dakika | Aleksander Ceferin: EURO 2020'yi ertelemek tek şansımızdı!
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2020'nin corona virüsü tehdidi sebebiyle 2021 yılına ertelenmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2020'nin corona virüsü tehdidi sebebiyle 2021 yılına ertelenmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.
Aleksander Ceferin'in EURO 2020 açıklaması şu şekilde:
"Şuan da EURO 2020'yi ertelemek, ulusal ligleri ve kulüp organizasyonlarını tamamlayabilmek için tek şansımızdı. Bu konuda 55 ülkenin tam desteğini aldık."
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