TFF, Süper Lig'de Play-Off sistemi için düğmeye bastı! Belçika çok memnun

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Türkiye Futbol Federasyonu yayın gelirlerini artırmak amacıyla geliştirdiği yeni sistemi resmen açıklarken içinde play-off müsabakalarının da bulunduğu yeni bir lig tasarımı önerisini, kulüplerin değerlendirmesine sunulduğunu duyurdu. 2011-12’den sonra yeniden hayata geçirilecek sistemin içeriği ile bilgi paylaşılmazken ayrıntıların önümüzdeki günlerde şekillenmesi bekleniyor. Avrupa’da 5 büyük ligde tercih edilmeyen, UEFA Ülke Sıralaması’nda ilk 10’da yer alan ülkelerden sadece Belçika ve İskoçya’nın uyguladığı play-off sistemi nasıl uygulanıyor? İşte merak edilenler...

ZAMAN ZAMAN KAFA KARIŞTIRIYOR

Belçika liginde Play-Off sistemi uzun yıllardır kullanılsa da orada da sistem oldukça değişkenlik gösteriyor ve zaman zaman kulüplerin daha çok kafasını karıştırıyor. Bu sezon yeni formatta 18 yerine 16 takımın yer alması ile birlikte sistem fikstür avantajı takımları bir nebze olsun rahatlattı. Belçika’da Play-off uygulaması şu şekilde kullanılıyor:

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Ligi ilk 6 sırada bitirmeyi başaran takımlar Play-Off oynama hakkını elde ediyor ve puanları ikiye bölünerek kendi aralarında şampiyonu belirlemek için maçlar oynuyorlar.

BRUGGE DIŞINDA HERKES DESTEKLİYOR

Sonraki 6 takım ise yani 7 ve 12. sırayı alan takımlar kendi aralarında Avrupa Konferans Ligi’ne gitmek için mücadele ediyorlar.

Bir alt grubu birinci bitiren takımla üst grubu beşinci bitiren takım arasında yine bir Avrupa bileti almak için karşılaşma oynanıyor.

Geriye kalan 4 takım ise kendi aralarında bir alt lige düşmemek için mücadele veriyorlar.

Club Brugge dışında tüm takımlar bu sistemi destekliyor. Sebebi ise 30 haftalık lig maratonu sonrasında oynanacak ekstra 10 haftanın getireceği yayın ve maç günü gelirleri.

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İSKOÇYA’DA SON DERECE KARIŞIK

12 takımlı İskoçya liginde her takım, bir diğeri ile 3 maç yapıyor, 33 maç sona erdikten sonra da lig ikiye ayrılıyor. Lig içinde yapılan bu 3 maçın evde veya deplasmanda ne kadar oynanacağı ise kurada belirleniyor. 33 maç sonunda ikiye ayrılan ligde (ilk 6 ve son 6), her takım tek devreli 5 maç daha yapıyor. Bunun sonucunda toplam 38 maça ulaşılıyor. Ligi 7. sırada bitiren takım nispeten daha kolay takımlar ile maç yaparken, 6. sıradaki ekip en azından bir Rangers ve bir Celtic maçı oynamak zorunda kalıyor.

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AVUSTURYA LiGi’NDE DE BENZER TABLO

LİG şampiyonluk ve küme düşme olarak 2 gruba ayrılıyor. Buna göre 12 takımlı ligin ilk 6 sırasında yer alan kulüpler, normal sezon sonrasında yeniden birbirleriyle maç yapmaya başlıyorlar. Böylelikle şampiyon belirleniyor. Düşen ekip ise son 6 sıradakilerin maçlarından sonra netleşiyor. İlk sıradaki takım Şampiyonlar Ligi’ne gidiyor. 2 ve 3. sıradakilerle kupa sahibi olan kulüp ise UEFA organizasyonuna katılma hakkı elde ediyorlar.

Şampiyonluk grubun 4. ve 5.’si ile küme düşme grubunu lideri aralarında UEFA Ligi’ne katılabilmek için ekstra Play-off maçları yapıyor.

KOMŞU’NUN TERCiHi DE PLAY-OFF

Bunun dışında UEFA Ülkeler Sıralaması’nda 6. basamakta yer alan Hollanda’da şampiyon sezon boyu oynanan maçlarda toplanan puanla belirlerken son sıradaki hariç alt lige düşecek diğer 3 takımdan 2’si play-off sistemiyle belirleniyor.

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Ayrıa Yunanistan 26 maçlık normal sezonun ardından ilk 6 takım şampiyonu ve Avrupa kupalarına katılmak için 10 maçlık şampiyonluk turunda karşı karşıya geliyor. Son 8 takım da Süper Lig 2’ye düşeceğine karar vermek için play-out’larda mücadele ediyor.