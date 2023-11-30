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Son dakika: TFF'den yayın ihalesi ve play-off açıklaması

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#TFF#Süper Lig#Yayın İhalesi
Son dakika: TFFden yayın ihalesi ve play-off açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2023 22:29

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni dönem yayın ihalesi ve play-off sistemiyle ilgili açıklama yaptı.

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TFF, yeni dönem yayın ihalesi detaylarının nihai aşamaya geldiğini açıkladı. İçinde play-off müsabakalarının da bulunduğu yeni bir lig tasarımı önerisinin, öncelikli olarak kulüplerin değerlendirmelerine sunulduğu bildirildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ile ortaklaşa kurduğu ihale komisyonu aracılığı ile, yeni dönem yayın ihalesi detaylarını nihai aşamaya getirmiştir.

29 Kasım 2023 tarihinde yayın ihalesi konusunda birlikte çalıştığımız uzman şirket HyperCube ile, 30 Kasım'da ise Kulüpler Birliği ile gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda, içinde play-off müsabakalarının da bulunduğu yeni bir lig tasarımı önerisini, öncelikli olarak kulüplerimizin değerlendirmelerine sunduğumuzu belirtiriz.

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Yayın ihalesi değerini hak ettiği karşılığa taşıyabilmek ve Süper Lig'in marka değerini mümkün olan en üst seviyeye çıkarabilmek için geliştirdiğimiz bu yeni modelin ve ihale paketlerinin detaylarını Kulüpler Birliği'nin geri bildirimlerini aldıktan sonra kamuoyu ile paylaşacağımızı bildiririz.

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#TFF#Süper Lig#Yayın İhalesi

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