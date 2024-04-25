TFF - Kulüpler Birliği zirvesinde neler yaşandı? "Mehmet Büyükekşi, '18 Temmuz müzakereye kapalı' dedi ve kapıyı gösterdi"

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Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi 18 Temmuz’da yapılacak seçimli genel kurulun haziran ayına alması için hafta başında bir ikna turu düzenledi. Diyalog heyetinde 3 isim vardı; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve Kasımpaşa yöneticisi Fatih Saraç.

Heyet, TFF Başkanı Büyükekşi ile görüştü ve toplantı çıkışında Özbek bir açıklama yaparak, “Kulüpler Birliği Vakfı’nın sitesinde yer alan açıklama” nedeniyle TFF’nin genel kurul tarihini müzakereye kapadığını duyurdu.

PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI İLİŞKİLER TAMAMEN KOPTU

Ama yaşananlar sadece bununla sınırlı değildi... TFF ile kulüpler arasında zaten pamuk ipliğine bağlı olan ilişkiler bu ziyaretle tamamen koptu. Nasıl koptuğuna dair bilgileri yazının sonuna sakladım.

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Öncelikle Kulüpler Birliği’nin açıklamasının perde arkasına dönelim...

O açıklama nasıl kaleme alındı, kimler karşı çıktı, kimler onayladı? Bu konu önemli çünkü Sayın Dursun Özbek’in TFF ziyareti sonrası yaptığı açıklama bazı kulüpler ile Özbek arasına da duvar ördü.

KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI'NDA TÜM ÜYELER METNİ ONAYLADI

Kulüpler Birliği Vakfı geçtiğimiz hafta 13 kulüp başkanının katılımı ile bir toplantı düzenledi. Aldığım bilgiler beni yanıltmıyorsa 3 kulübün; Hatayspor, Alanyaspor ve Rizespor’un temsilcisi toplantıda yoktu. Vakıf başkanı Ali Koç toplantıda federasyonu, genel kurul tarihini haziran ayına almaya davet eden metni toplantı ekranına yansıttı.

Ve vakfın sekreterine, ekrana yansıyan metni okuttu. Tüm üyeler bu metni onayladı. Toplantıda bulunmayan kulüplere de WhatsApp üzerinden metin iletildi.

DURSUN ÖZBEK NEDEN YAPILAN O AÇIKJLAMAYI GEREKÇE GÖSTERDİ?

Metnin okunması ve tüm üyelere gönderilmesinin ardından Kulüpler Birliği Vakfı’nın resmi sitesi üzerinden kamuoyuna açıklandı. Özbek’in yayınlanması nedeniyle ‘TFF müzakere sürecini kapattı’ dediği açıklamanın öyküsü bu kadar. Dursun Özbek onay verdiği bu açıklamanın müzakere sürecini kapattığını neden iddia ediyor? Benim aklıma gelen şu: Belki de Özbek bu açıklamanın birlik içinde kalacağını kamuoyuna açıklanmayacağını düşünüyordu. Bu ne kadar mümkün, karar sizin.

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ZİYARET SONRASI BAŞKANLARIN ARASI NASIL AÇILDI?

Ama TFF ile gerçekleştirilen toplantı sonrası yaptığı açıklama Özbek ile bazı kulüp başkanlarının arasını da epey açmış görünüyor. Çünkü bu görüşmeden sonra Özbek’in yaptığı açıklama, Kulüpler Birliği Vakfı’nın WhatsApp grubunda da üstü kapalı olarak eleştirildi. Şimdi gelelim Mehmet Büyükekşi ile yapılan görüşmeye...

Asıl haber burada. İplerin nasıl koptuğu, Büyükekşi ve ekibinin kulüplere nasıl tepki gösterdiği o toplantıya. Toplantıda Özbek, Saraç, Yıldırım ve Büyükekşi dışında TFF yöneticileri de yer aldı.

"MÜZAKERE YOLUYLA TARİH BELİRLEYELİM"

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Önce Dursun Özbek söz aldı. Özbek kendileri de dahil kulüplerin tamamının bir an önce seçime gidilmesi hususunun Kulüpler Birliği’nde konuşulduğunu ve bir görüş birliğine varıldığını söyledi. TFF’nin açıkladığı 18 Temmuz tarihine kulüplerin itirazı olduğunu aktardı.

Benzer ifadelerle Saraç ve Yıldırım da konuyu Büyükekşi’ye ilettiler ve müzakere yoluyla genel kurul için yeni bir tarih belirlenmesini istediler. Büyükekşi söz alarak yayın ihalesi, Euro 2024 gibi başarılardan söz etti. Yabancı kontenjanı ve limitler konusunda hızlı bir güncelleme getirdiklerini aktardı.

"KİMSE BİZE 'NEDEN 18 TEMMUZ?' DİYE SORMADI"

Ve ardından, konuyu genel kurula getirdi. “Kimse bize ‘niye 18 Temmuz’ diye sormadı. Kaldı ki yetkisi olmayan kişilerden imza toplanıyor.”

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Sonrasında geçen hafta cuma günü Kulüpler Birliği sitesinde çıkan ve niçin haziran ayında genel kurul yapılması gereğini anlatan yazı sonrasında bütün yönetim kurulu olarak toplandıklarını ve tarih hususunda 18 Temmuz kararını müzakereye kapattıklarını belirtti.

Toplantının havası bir anda değişti. Dursun Özbek, o yazının yayınlanmaması için Kulüpler Birliği Vakfı sekreterini aradığını ama geç kaldığını ifade ederek müzakereye geçmeyi teklif etti.

RİVA'DA YAPILAN GÖRÜŞME 20 DAKİKADA SONA ERDİ

Bu arada Yüksel Yıldırım, “Siz aday mısınız?” diye sordu. 3 kişilik heyet işte tam bu anda beklemedikleri bir tavırla karşılaştı. Büyükekşi, “Bu şimdinin konusu değil. Bizim için her türlü müzakere süreci kapanmıştır” der demez Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri ayağa kalktı. 20 dakikalık toplantıyı TFF bitirmiş kelimenin tam anlamıyla 3 başkana kapı gösterilmişti. TFF’den birkaç yönetici başkanların elini sıktı, yönetim kurulu Ali Düşmez ve Müslüm Özmen onları yolcu etti.

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ÖZBEK, SARAÇ VE YILDIRIM O SÖZLERE ÇOK ÜZÜLDÜ

Bu tavır Dursun Özbek’i de Fatih Saraç’ı da, Yüksel Yıldırım’ı da çok üzdü. Dursun Özbek hemen kapı dışında bekleyen gazetecilere yöneldi. Kulüpler Birliği bildirisi nedeniyle müzakere sürecinin kapandığını açıkladı.

KULÜPLER RAHATSIZ

Ama bu açıklama bu kez kulüplerde büyük rahatsızlık yarattı. TFF ile görüşmelerin tüm detayları ve açıklamaya Dursun Özbek’in hiçbir itirazının yer almadığı WhatApp grubunda paylaşıldı.

Şimdi ilk kulüpler toplantısını bekleyelim. Bakalım orada neler olacak...