Fatih Terim'li Panathinaikos liderlik maçında AEK'e farklı kaybetti! Samet Akaydin'dan büyük hata

Güncelleme Tarihi:
Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu 7. hafta maçında AEK ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, liderlik maçında rakibine deplasmanda 3-0 mağlup oldu.
AEK'in gollerini 7 ve 69. dakikalarda Niclas Eliasson ve 38. dakikada Ezequiel Ponce kaydetti.
ZİRVEDE PUAN FARKI 4'E YÜKSELDİ
Fatih Terim'in Panathinaikos'u, kazansa lider olacağı maçı farklı kaybedince lider AEK'in 4 puan gerisine düştü. AEK bitime 3 hafta kala puanını 75'e yükseltti, Panathinaikos ise 71 puanla ikinci sırada kaldı.
SAMET'TEN BÜYÜK HATA!
Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kiralık olarak Panathinaikos'a giden Samet Akaydin, ilk 11'de çıktığı AEK maçında büyük bir hata yaptı.
38. dakikada kalecisine pas atmak isterken top kısa düştü ve araya giren Ponce karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.
Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, liderlik maçında AEK'e deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Zirvede puan farkı 4'e yükseldi.— Spor Arena (@sporarena) April 24, 2024
Samet Akaydin'in 2. goldeki hatası👇pic.twitter.com/gXklzk8j8E