Dursun Özbek ve Mehmet Büyükekşi görüştü! TFF için 'erken seçim' açıklaması

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Kulüpler Birliği Vakfı, TFF'nin 18 Temmuz olarak açıkladığı olağanüstü seçimli genel kurul tarihinin öne alınması için bir diyalog heyeti oluşturdu. Başkanlığını Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yaptığı ve Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç ile Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın da yer aldığı heyet, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Riva'da toplantı yaptı.

Dursun Özbek, toplantı çıkışında açıklamalarda bulundu.

Kulüpler Birliği olarak toplantılarda erken seçimi ve federasyonun değişmesini istemiştik. İmza toplama düşüncemiz oldu önce. Bunun uygun olacağını düşündük. Bu açıklamamızdan sonra federasyon bunu dikkate alip 18 Temmuz'da seçim yapılacağını duyurdu. İmza toplama işi de macına ulaşmış oldu. Kulüpler Birliği'ndeki toplantıda imza toplamak yerine konuşup insanları ikna etme yoluyla bunu çözmek daha şık olur dedim. İmza toplama işinde Kulüpler Birliği bölünüyor. İmza toplamaya gerek olmadığını söyleyenler de oluyor. Bu bölünmenin Kulüpler Birliği ve Türk futbolu için iyi olmayacağını ifade ettik. En son toplantımızda müzakere kararı alındı. Bir heyet kurduk, ben de başkanlığını yaptım ve TFF'den randevu aldık.

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"3 KULÜBÜN ONAYIYLA YAPILAN AÇIKLAMA SABOTE ETTİ"

Bunun öncesinde istenmeyen bir olay yaşandı. Cuma akşamı saat 11'de sadece 3 kulübün onayladığı bir açıklamayı yayınladı. Açıklamayı daha diğer kulüpler okumadan, 3 kulübün onayıyla açıklama yayınlandı. Ben genel sekreteri aradım. Görüş bildirmedik, sadece 3 kulüp bildirmiş. Neden diğerlerini aramadınız dedik. Sonucunda ok yaydan çıkmış oldu ve açıklama yayınlandı.

Biz bugün heyet olarak, bazı arkadaşlarımız gelmedi, bu toplantıya geldik. Amaca ulaşmak isteyen bir hareket sabote edilmiş hale geldi.

"18 TEMMUZ TARİHİ DEĞİŞMEYECEK"

Toplantıda uzlaşı için aynı şeyi düşündüklerini söylediler ama 'Siz Kulüpler Birliği olarak zehir zemberek açıklama yaptınız' dedi. Bu bildirinin amacına uygun olmadığının neticesini gördük. Kısa bir toplantı oldu ve 18 Temmuz tarihini değiştirmeyeceklerini bildirdiler.

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"GALATASARAY OLARAK İMZA VERMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Galatasaray olarak imza vermeyi düşünmüyoruz. İmza versek ne oluyor? Gereken imzalar toplansa bile erken seçim Haziran sonu Temmuz başında yapılabiliyor. Arada bir hafta - 10 gün var. İmza toplayarak gidilebilecek yoldan daha iyi yol varken bu açıklama yapıldı. Artık imza toplansa da toplanmasa da bir şey fark etmiyor. 18 Temmuz'la Haziran sonu veya Temmuz başı yapılacak seçimin farkı yok. Haziran başı veya ortasında yapılabilecek seçimin bir açıklamayla ortadan kalktığını görüyoruz. Sayın Büyükekşi bunu bu şekilde ifade etti.

Seçim tarihi 18 Temmuz olduğuna göre yaklaşık 3 ay var. Yeni adaylar çıkması lazım, çok adaylı seçim olması lazım. Önümüzdeki süreci izleyip göreceğiz.

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Seçimi erkene almak isteniyorsa, 3 kulübün onayıyla yapılan açıklama bu ihtimal ortadan kaldırmıştır. Bugünkü toplantı amacına ulaşmamıştır.

"BÜYÜKEKŞİ, 'ÖNE ALMAYA HAZIRDIK AMA AÇIKLAMA BUNUN ÖNÜNE GEÇTİ' DEDİ"

Ben toplanan imzaları takip etmedim ama yeterli imza toplansa seçim Temmuz'un başına gelebiliyor tüzük gereği. Yapılan açıklama, seçim tarihini öne çekmenin önünü tıkamıştır. Sayın Büyükekşi aynen böyle söyledi: Biz hazırlıklıydık seçimi öne çekmeye ancak koyulan duyuruyla bunun önüne geçildi.

"ADAYLIKLA İLGİLİ KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİK"

Galatasaray Kulübü olarak adaylık konusunda görüşüp konuştuğumuz kimse olmadı.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN 19 NİSAN CUMA AKŞAMI SAAT 21:55'TE YAPILAN AÇIKLAMA

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