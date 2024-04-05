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Tahliye edilen Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçeli oyunculardan şikayetçi oldu

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#Trabzonspor#Fenerbahçe#Süper Lig
Tahliye edilen Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçeli oyunculardan şikayetçi oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 18:26

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası istenmeyen olaylar yaşanırken tutuklu bulunan bordo mavili iki taraftar daha serbest bırakıldı.

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının bitiş düdüğüyle birlikte yaşanan saha olayları sonrası tutuklanan taraftarlardan bazıları daha önce serbest bırakılmıştı. Tutuklu bulunan son iki taraftar için de bugün tahliye kararı çıktı. Böylelikle içeride tutuklu bulunan Trabzonspor taraftarı kalmadı.

FENERBAHÇELİ OYUNCULARDAN ŞİKAYETÇİLER

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından tespit edilerek tutuklanan taraftarlar Fenerbahçeli oyunculardan şikayetçi olmuştu. Bugüne kadar sarı-lacivertli oyuncularla ilgili herhangi bir işlem yapılmazken, serbest bırakılan bordo-mavili taraftarlar ise sürecin takipçisi olacaklarını şikayetlerinin işleme alınmasını beklediklerini ifade etti.

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#Trabzonspor#Fenerbahçe#Süper Lig

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