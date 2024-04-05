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Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener: Fenerbahçe'den özür dilesinler

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#Trabzonspor#Fenerbahçe#Süper Lig
Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener: Fenerbahçeden özür dilesinler
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 18:13

Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası verilen cezalar nedeniyle Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu hakkında açıklama yaptı.

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Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener, Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye verilen cezalarla ilgili açıklamada bulundu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezalarını açıklarken Trabzonspor Kulübü'ne 'taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle' 6 maç seyircisiz oynama cezası verildi.

Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel ceza almazken, İrfan Can Eğribayat ve Jayden Oosterwolde birer maç men cezası aldı. Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz ise 1 maç men cezası aldı.

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Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı öncesi itiraz süresinin yeterli olmaması nedeniyle Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın cezalarının durdurulduğunu açıkladı.

Olaylı maçın yankıları devam ederken iki takıma verilen cezaların orantısızlığına tepki gösteren Sadri Şener, TFF kurullarını eleştirdi.

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Haber61'e konuşan Sadri Şener, "Bence TFF Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu Fenerbahçe oyuncularına ceza verdiği için özür dilesin" açıklamasını yaptı.

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#Trabzonspor#Fenerbahçe#Süper Lig

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