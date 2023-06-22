Suudi Arabistan ekipleri para saçmaya devam ediyor! Ronaldo ve Benzema'dan sonra 3 yıldız daha

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Transfer döneminin flaş ülkesi olan Suudi Arabistan, para harcamaya son sürat devam ediyor... Aslında uzun süredir kalbur üstü isimleri transfer eden Arabistan’da Cristiano Ronaldo’nun El Nassr’a Karim Benzema’nın El İttihad’a gitmesinin ardından ülkeye adeta yıldız yağmaya başladı. Son olarak El-İttihad, Chelsea ile sözleşmesi sona eren N’Golo Kante’yi 4 yıllığına kadrosuna kattı. Fransız futbolcu yıllık 25 milyon Euro’dan toplam 100 milyon Euro garanti ücret alırken, imaj ve ticari haklarından da gelir elde edecek.

CHELSEA ‘TAMAM’ DERSE İMZA ATILACAK

Bu sezon Chelsea’da forma giyen bir diğer isim Kalidou Koulibaly da Suudi Arabistan yolunda... El Hilal, geçen sezon başında Napoli’den Chelsea’ye Transfer edilen ancak gelecek sezon kadroda düşünülmeyen 32 yaşındaki savunma oyuncusunun bonservisi için İngiliz ekibiyle büyük ölçüde anlaşma sağladı. Eğer Chelsea Kulübü ‘Tamam’ derse El Hilal, Senegal asıllı futbolcu ile yıllığı 30 milyon Euro’dan 3 senelik sözleşmeye imza atacak. Koulibaly geçen sezon Chelsea’da 23 maçta şans bulabilmişti.

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ZİYECH’E GARANTİ PARA ARTI BONUSLAR

Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği El Nassr’ın da Hakim Ziyech ile 3 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi. Faslı yıldıza sözleşme imzalaması için yıllık 30 milyon Euro maaş artı ikramiye ve diğer mali teşvikler teklif edildiği öne sürüldü. İzsmi dönem dönem Fenerbahçe ve Galatasaray’la da anılan Ziyech’e Suud ekibi tarafından üç yıllık sözleşme önerildiği gelen haberler arasında. El Nassr Kulübü’nün, oyuncuyla Haziran 2025’e kadar sözleşmesi bulunan Chelsea’yi ikna etmeye çalıştığı dile getirildi.

SUUDi ARABiSTAN’DA EN PAHALI TRANSFERLER

Suudi Arabistan Pro Ligi’nde şimdiye dek en çok bonservis bedeli ödenerek alınan 7 isimden üçü Türkiye’den (Josef/F.Bahçe, Giuliano/F.Bahçe, Djaniny/Trabzon) geldi. Liste şöyle:

1. Matheus Pereira El Hilal 18

2. Ahmed Musa El Nassr 16.5

3. Pity Martinez El Nassr 16

4. Josef De Souza El Ehli 12

5. Thiago Neves El Cezire 11

6. Giuliano El Nassr 10.5

7. Djaniny El Ehli 10.2

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GÜNDEMDEKi GÖRÜŞMELER

Neymar (PSG=>El Hilal)

Edouard Mendy (Chelsea=>El Ehli)

Bernardo Silva (M.City=>El Hilal)

Saul (A.Madrid=>El Nassr)

Marcelo Brozovic (Inter=>El Nassr)

Sergio Busquets (Barcelona=>El Hilal)

Wilfried Zaha (PSG=>El Hilal)

SUUD LiGiNiN EN DEĞERLi BEŞ iSMi

Cristiano Ronaldo 15

Anderson Talisca 15

Ghislain Konan 8

Michael 8

Aaron Boupendza 8

* Rakamlar milyon Euro cinsindedir.