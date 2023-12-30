Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da Karim Benzema krizi! Fransız golcü ülkeden ayrıldı

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Sezon başında astronomik bir yıllık ücretle Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da imza atan Karim Benzema ile Suudi kulübü arasında kriz yaşanıyor.

Al-Nassr'a 5-2 kaybeden Al Ittihad'da eleştiri oklarının hedefi haline gelen Benzema'ya yönelik tepkiler büyüdü.

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Al-Nassr'a 5-2 kaybeden Al Ittihad'da Fransız yıldıza yönelik tepkiler bir hayli arttı.

SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI

5-2'lik hezimet sonrası Al Ittihad taraftarının sosyal medya üzerinden Benzema'ya birçok mesaj attığı ve 36 yaşındaki golcünün de 76 milyon takipçili Instagram hesabını kapattığı kaydedildi.

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İDMANLARA ÇIKMADI

Haberde, Karim Benzema'nın perşembe ve cuma günleri yapılan antrenmanlara da çıkmadığı ve yıldız futbolcunun Suudi Arabistan'dan ayrıldığı ifade edildi.

HOCASI CEVAP VERMEK İSTEMEDİ

Al Ittihad'da Teknik Direktör Marcelo Gallardo ise Karim Benzema olayıyla ilgili olarak yorumda bulunmak istemediğini söyledi.

AFP'ye konuşan Al-Ittihad yönetimine yakın bir kaynak Benzema transferinden beklenen verimin alınamadığını söyledi.

"FUTBOL ARZUSUNU KAYBETMİŞ"

Suudi gazeteci Abdul Karim Al-Jasser ise oyuncunun takım yönetimiyle arasının bozuk olabileceğini belirterek "Maçlarda hiç çaba göstermiyor, çok kolay fırsatlarda bile gol atamıyor. Futbol arzusunu kaybetmiş gibi görünüyor" yorumunda bulundu.

Bir başka iddiaya göre ise Karim Benzema'nın kulübün izni dahilinde ülkeden ayrıldığı belirtilirken henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Suudi Pro Ligi, Dünya Kulüpler Kupası, AFC Şampiyonlar Ligi ve King's Cup'ta toplam 20 maça çıkan Benzema, 12 gol atıp 5 de asist katkısı yaptı.

MADRİD'İN EN ÇOK KUPA KAZANAN İSMİ

Karim Benzema, 2009 yazında henüz 21 yaşındayken transfer olduğu Real Madrid'de kulüp tarihinin en çok kupa kazanan futbolcusu oldu. Fransız oyuncu 14 sezonda 25 kez şampiyonluk sevinci yaşadı; 5 Şampiyonlar Ligi, 5 Kulüpler Dünya Kupası, 4 UEFA Süper Kupası, 4 La Liga, 3 Kral Kupası ve 4 İspanya Süper Kupası'nı koleksiyonuna ekledi.

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Golcü futbolcu, 647 maça çıktığı Real Madrid’de kulübün en çok forma giyen 5. oyuncusu oldu ve 353 golle kulübün tüm zamanlarda en çok gol atan ikinci oyuncusu konumunda.