İptal edilen final sonrası tarihi öneri! 'Süper Kupa 3'e bölünsün, hak eden yerlere verilsin!'

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Turkcell Süper Kupa'nın, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanıyordu ancak yaşanan kriz sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sahaya çıkmama kararı alması Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Suudi yetkililerin, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünün yazıldığı pankart ve resminin bulunduğu tişörtlere izin vermemesinin ardından takımlar yurda dönmüştü.

Bu olay sonrasında spor kamuoyunda her iki ekibe de büyük destek verilirken, sosyal medyadan da binlerce paylaşım yapılmıştı.

Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren ile teknik direktör Rıza Çalımbay ve Hamza Hamzaoğlu, Riyad'da yaşananlarla ilgili Spor Arena'ya değerlendirmelerde bulundu.

SÜREN: "ASLANLAR GİBİ ATATÜRK OLİMPİYAT STADIMIZ VAR, NİYE GİDİYORUZ ORALARA?”

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Süper Kupa finali için Suudi Arabistan'a gidilmesinin hata olduğunu dile getiren Faruk Süren, "Bir kere ortada organizasyon zafiyeti var. İki takım da son derece doğru bir duruş sergiledi. İki takım da gerekeni yaptı. Başka bir şey beklenemezdi zaten. Olayların buraya varması bir organizasyon hatasıydı. Olayların buraya varmaması lazımdı. Aslanlar gibi Atatürk Olimpiyat Stadımız var. 77 bin kapasitesi bulunuyor. Tribünü iki eşit sayıya böl, iki takım da oynasın. Niye gidiyoruz oralara? Anlamıyorum yani. Ne lüzumu var?" dedi.

HAMZAOĞLU: "SÜPER KUPA 3'E BÖLÜNSÜN"





Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ise Süper Kupa için tarihi bir öneride bulunarak, "Milletimizin bazı hassasiyetleri var, bunlara dokunulmaması gerekiyor. Cumhuriyetimizin 100.yılında bu maçın burada oynanması gerekiyordu ama böyle bir karar verildi. Madem böyle bir karar verildi, orada da bizim değerlerimizin anılmasına veya saygı duyulmasına karşı bir tavır olmamalıydı. Burada bence mutlaka birilerinin hataları oldu. İnşallah bunlar ortaya çıkar ve artık bir daha böyle şeyler yaşamayız. Umarım bu son olur. Çünkü son zamanlarda artık birçok şey yaşıyoruz ve gündemi bile yakalayamıyoruz. İnşallah bunlar son bulur. Süper Kupa maçı burada oynansa güzel olur aslında ama bence kupa maçını hiç oynamasınlar. Aynı kupadan 3 tane yaptırsınlar. Bu kupaları Anıtkabir’e, Fenerbahçe’ye ve Galatasaray’a versinler. Bu sezonki Süper Kupa 3 tane olmuş olsun. Hak eden 3 yere de teslim edilsin isterim. Ayrıca bu kupalar, kulüplerin Süper Kupa sayılarına da eklensin." ifadelerini kullandı.

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“BU DURUŞU SERGİLEYEREK HER İKİ TAKIM DA KAZANMIŞTIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM”





Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında bu durumun yaşanmaması gerektiğini savunan Hamzaoğlu, "Süper Kupa’nın Arabistan’da oynanmasını kabul ederken de bir hata yaptılar. Bu durum kulüplerin maddi sıkıntılarının düşünülmüş olmasından kaynaklanıyor. Kulüpler, maddi destek olsun diye böyle bir mecburiyet hissetti. Çünkü son zamanlarda yurt dışında maçlar yapılıyor, bu sakıncalı bir şey değil. Ama hassas bir yıldayız. 100. yılımızda böyle bir şey olması doğru değildi bana göre. Para için bazı değerler değiştirilmemeli. Bazı değerler parayla ölçülemez. Bu seneki Süper Kupa’nın burada oynanması çok daha doğru olurdu. Madem böyle bir şey oldu, bu duruşu sergileyerek her iki takım da kazanmıştır diye düşünüyorum. Tüm taraftarların karışık oturacağı belki bir dostluk maçı yapılabilir. Maç da Beşiktaş’ın Stadyumu’nda olsun." diye konuştu.

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ÇALIMBAY: "SÜPER KUPA’NIN İSMİ 'ATATÜRK KUPASI' OLARAK DEĞİŞTİRİLSİN"





Son olarak Beşiktaş'ta görev yapan teknik direktör Rıza Çalımbay da Süper Kupa'nın adının değiştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Çalımbay, "Her şeyden önce Ali Koç ve Dursun Özbek’i tebrik ediyoruz. Atatürk için hem dik durdular hem de ödün vermediler. Atatürk, bizim en büyük değerimiz. Takımların orada Süper Kupa maçı oynaması buradaki en büyük yanlıştır. Bir sürü yer varken neden oraya gidildiğine bakmak gerekiyor. Oradaki yapılanlar bizi küçük düşürmek içindi. Oraya giden gitmeyen herkes bütünleşti ve böyle şeylere izin vermedik. Futbol camiası ve halk bütünleşti. Kendi fikrime göre Süper Kupa’nın isminin, ‘Atatürk Kupası’ olarak değiştirilmesi gerekiyor. Anadolu’daki bütün insanlar, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ı canlı olarak göremiyorlar. Öyle şansları hiç olmuyor. Anadolu’da bir sürü güzel stadyumu olan yerler var. O yüzden bu sevinci Anadolu’da paylaşmak lazım." dedi.

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"DÜNYA, ATATÜRK’TEN HİÇBİR ZAMAN TAVİZ VERMEYECEĞİMİZİ GÖRDÜ"





Mustafa Kemal Atatürk'ten taviz verilmemesi gerektiğinin gösterildiğini ifade eden Çalımbay, sözlerini şöyle noktaladı;

"Bu durum Atatürk’ten hiçbir zaman taviz vermeyeceğimizi gösterdi. Dünya, bunu bir daha gördü. Atatürk formasıyla ısınmaya çıkmamızı istemediler. Bunlar saçma sapan şeyler. Isınmaya Atatürk formasıyla neden çıkmayalım? Bunları federasyonun baştan yapması gerekiyordu. Baştan iyice anlatmaları lazımdı. Kabul etmiyorlarsa biz de orada oynamayı kabul etmezdik. Oynamadan geldik zaten. Adamlar, Türkiye’nin en büyük insanını kabul etmiyorlar. Onlara gerekli cevabı verdik. Döndükten sonra takımlar birbirleriyle daha da bütünleştiler ve bir bakıma çok güzel şeyler oldu. Süper Kupa, bence Anadolu’nun bir yerinde oynansın. Büyük stadyumda oynamak istiyorlarsa Şanlıurfa’da oynansın. Ayrıca maç, şehit olmuş bir arkadaşımızın ismi anısına oynansın. Böyle bir şey yapılabilir yani."