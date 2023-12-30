Riyad'daki krizin perde arkası: Skandal! 'Atatürk' tezahüratı esnasında stadyumda saygısızlık...

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Turkcell Süper Kupa'nın, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam oynanması planlanıyordu ancak yaşanan kriz sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sahaya çıkmama kararı alması Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Suudi yetkililerin, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünün yazıldığı pankart ve resminin bulunduğu tişörtlere izin vermemesiyle birlikte takımlar sahaya çıkmayıp, yurda dönmüştü.

"MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ" TEZAHÜRATI...





Spor kamuoyunun gündemine oturan olay sonrasında karşılaşmanın oynanacağı Al-Awwal Park'ta maçı izlemek için yer alan taraftarlar, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' şeklinde bir tezahürat yaptı.

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MÜZİK SESİNİ YÜKSELTTİLER





O esnada yetkililer, stadyum hoparlörlerinden çalan müziğin sesini yükseltti ve tezahüratı önlemeye çalıştı. Bu hareketin ardından stadyumda bulunan Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlar, ıslıklı protestoda bulundu.

TARAFTARLARDAN KARŞILAMA

İleri bir tarihe ertelenen Süper Kupa sonrası Galatasaray kafilesi yurda dönmek üzere yola çıktı. Gece yarısı Riyad'dan kalkan uçağı karşılamak isteyen yüzlerce Sarı-kırmızılı taraftar da İstanbul Havalimanı'na akın etti. Taraftarlar tezahüratlar eşliğinde takımlarını beklerken, andımızı da okudu. Galatasaray'ın ardından saat 06.30 sularında Fenerbahçe de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Sarı-lacivertli kafile, gece yarısı Riyad'dan kalkan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Takımlarını karşılamak için havalimanına gelen çok sayıda taraftar da Başkan Ali Koç, teknik direktör İsmail Kartal ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundular. Ellerinde bayraklarla takıma destek veren taraftarlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" tezahüratı yaptılar.