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Süper Kupa'nın iptal edilmesinin ardından Uğur Meleke'den dikkat çeken yorum: '35 yıldır böyle bir şeyle karşılaşmadım! Atatürk pazarlık malzemesi yapılamaz...'

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#Süper Kupa#Süper Kupa Finali#Uğur Meleke
Süper Kupanın iptal edilmesinin ardından Uğur Melekeden dikkat çeken yorum: 35 yıldır böyle bir şeyle karşılaşmadım Atatürk pazarlık malzemesi yapılamaz...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2023 08:29

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam oynanması planlanan ancak yaşanan kriz sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sahaya çıkmama kararı alması Türkiye'nin gündemine oturmuştu. İki takıma da destek mesajları yağarken, Hürriyet yazarı Uğur Meleke'den çarpıcı bir yorum geldi.

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Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın kazananı Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek olan Turkcell Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanıyordu. Suudi yetkililerin Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünün yazıldığı pankart ve resminin bulunduğu tişörtlere izin vermemesinin ardından iki takım da sahaya çıkmama kararı almıştı.

Yurda dönen Galatasaray ve Fenerbahçe'ye destek mesajları yağarken, Hürriyet yazarı Uğur Meleke'den de dikkat çeken bir yorum geldi.

İşte Meleke'nin yazısında yer alan ifadeler;

Süper Kupanın iptal edilmesinin ardından Uğur Melekeden dikkat çeken yorum: 35 yıldır böyle bir şeyle karşılaşmadım Atatürk pazarlık malzemesi yapılamaz...

"35 yıllık futbol izleyicisiyim, bunun yarısını da spor yazarı/yorumcusu olarak geçirdim. Futbolda hiç bu kadar tuhaf bir dönemden geçtiğimizi hatırlamıyorum. Çok garip bir ay yaşıyoruz. Önce bir sporsevmez sahaya dalıp, Türkiye’nin 1 numaralı hakemini yumrukladı. Ve daha önce defalarca olduğu gibi bu saldırgan da yine 10-15 gün içinde salıverildi, dışarıda kahramanlar gibi karşılandı. Ardından bir başka sporsevmez yeşil zemine dalıp bir takımı zorla sahadan çekti. Sporcuların yalvarmalarına, diz çökmelerine rağmen. Sonrasında “Bir daha olsa, bir daha yaparım” ayıbı da takip etti bu sevimsizliği.

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"BiR TURNUSOL GECESi YAŞANDI SUUDi ARABiSTAN’DA"

Süper Kupanın iptal edilmesinin ardından Uğur Melekeden dikkat çeken yorum: 35 yıldır böyle bir şeyle karşılaşmadım Atatürk pazarlık malzemesi yapılamaz...

Ancak dün gece Riyad’da olanlar bambaşka. Bir turnusol gecesi yaşandı Suudi Arabistan’da. Oradaki gelişmeleri takip eden muhabirlerin bildirdiğine göre yerel yetkililer, “Yurtta sulh, cihanda sulh” pankartından politik mesaj içerdiği iddiasıyla rahatsız olmuşlar.

“Barış” sözcüğünden rahatsız olunmuş yani! Bunun süregelen savaşlarla ilgili taraflı bir mesaj olduğunu iddia etmişler.

Oysa UEFA, yani Avrupa futbolunun patronu, iki sezondur “mir (barış)” Rusça pankartı ile başlatıyor tüm uluslararası maçları. Demek ki Rusya-Ukrayna savaşı konusunda farklı farklı duruşları olan 55 Avrupa ülkesi de aynı “barış” mesajında birleşmiş. Barış, birleştirici bir mesajdır zira. Ayrıştırıcı değil.

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"ATATÜRK, PAZARLIK MALZEMESi YAPILAMAZ"

Süper Kupanın iptal edilmesinin ardından Uğur Melekeden dikkat çeken yorum: 35 yıldır böyle bir şeyle karşılaşmadım Atatürk pazarlık malzemesi yapılamaz...

Atatürk, pazarlık malzemesi yapılamaz. Atatürk sadece bizim atamız değil, insanlık tarihinin yetiştirdiği en büyük vizyonerlerden, kanaat önderlerinden biridir.

“Benim sözlerim bir gün bilimle çelişirse, bilimi seçin” diyen, Avrupalı büyük devletlerden 20-30 yıl önce kadınlara seçme-seçilme hakkı tanıyan bir vizyonerin tüm cihana yaptığı sulh çağrısı engellenmez, olsa olsa baş tacı edilir.

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin dünkü vakur duruşları, Atatürk’ün ulusuna, Atatürk’ün manevi mirasına yakışmıştır. Hepimizi gururlandırmıştır.

Her iki güzide kulübümüze bu onurlu duruşlarından dolayı bir Türk vatandaşı olarak teşekkür ediyorum. Samsun 19 Mayıs Stadı’nı Atatürk’ün vizyoner mesajlarıyla donatacağımız, 10’uncu yıl marşı ile inleteceğimiz şölen havasında bir Süper Kupa finalinde buluşmak ümidiyle."

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#Süper Kupa#Süper Kupa Finali#Uğur Meleke

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