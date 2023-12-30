Eşi benzeri görülmemiş kriz! Süper Kupa'nın iptal edilmesi büyük yankı uyandırdı

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Olayları internet sayfasına manşet yapan Daily Mail, “Suudi Arabistan, Türkiye’nin kurucusunun pankartlarını yasaklayınca Galatasaray ve Fenerbahçe maça çıkmama kararı aldı” derken, L’Equipe, “Atatürk’e saygı tişörtlerinin giyilmesine izin verilmedi”, Calcio Mercato “Eşi benzeri görülmemiş bir diplomatik kriz”, Marca, “Süper Kupa’da skandal!” başlığını attı.

iNGiLTERE: SUUDiLER YASAKLAYINCA

· Daily Mail: Suudi Arabistan, Türkiye’nin kurucusunun pankartlarını yasakladı. Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri maça çıkmama kararı aldı.

· Sky Sport: Suudi Arabistan’da Galatasaray ile Fenerbahçe’nin karşı karşıya geleceği maç bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

· Mirror: Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ü onurlandırma isteğini reddettiği için Süper Kupa finali iptal edildi.

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iSPANYA: ÇILGINCA BiRKAÇ SAAT

· Marca: Süper Kupa’da skandal! Türkiye Süper Kupası’nda skandal bir olay yaşandı. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin maça çıkmayı reddetmeleri Türk futbolunda yeni bir skandala yol açtı. Cristiano Ronaldo’nun oynadığı Al-Awwal Park Stadı’nda oynanması planlanan maç, her iki kulübe yapılan kısıtlamalar nedeniyle iptal edildi.

· As: Türk futbolunda Ankaragücü Başkanı’nın hakeme vurmasının ve İstanbulspor Başkanı’nın Trabzonspor maçında takımını sahadan çekmesinin ardından yeni bir skandal yaşandı! Galatasaray ve Fenerbahçe, Suudi hükümetinin Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusuna saygı duruşunda bulunulmasına izin vermemesi üzerine maça çıkmayı reddetti. Çılgınca geçen birkaç saatin ardından bir anlaşmaya varılamadı ve maç iptal edildi.

· Mundo Deportivo: Türk futbolunda yeni karmaşa! Fenerbahçe ve Galatasaray maç başlamadan dakikalar önce Süper Kupa oynamayı reddetti.

FRANSA: SAYGI GÖSTERMEDiLER

· L’Equipe: Riyad’da oynanması planlanan Türkiye Süper Kupası maçı son anda iptal edildi. Gerekçe olarak yerel makamların Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Atatürk’e saygı tişörtlerinin giyilmesine izin vermemesi gösterildi. Yerel yetkililer başlangıçta taraftarların Türk bayrağı getirmesine izin vermemişti. Türk yetkililer bu yasağı kaldırtmayı başardılar, ancak Atatürk fotoğrafı taşıyan kıyafet yasağını kaldırmadılar. Bu müzakereler hiçbir zaman sonuçlanmadı ve iki takım da oynamayı reddetti.