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Süper üçlü sessiz kaldı, Fenerbahçe 5 puan kaybetti

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Adana Demirspor
Süper üçlü sessiz kaldı, Fenerbahçe 5 puan kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2023 23:45

Fenerbahçe'de Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ile İrfan Can Kahveci 180 dakikadır gol ve asist yapamıyor.

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı.

Fenerbahçe bu sezon Trendyol Süper Lig’de Adana Demirspor maçına kadar 31 kez fileleri havalandırarak en fazla gol atan takım olarak öne çıkarken, bu gollerin 21’i Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci’den geldi. Aynı zamanda 8 de asisti olan bu 3 futbolcu geçen hafta 3-2 kaybedilen Trabzonspor maçı ile birlikte dün de Adana deplasmanında takıma skor katkısı veremedi. 180 dakikadır suskun kalan 3 futbolcunun sessiz kaldığı maçlarda Fenerbahçe 5 puan kaybetti.

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FENERBAHÇE, DIŞ SAHADA GOL YEMEME SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 6 deplasman maçında da kalesini gole kapattı.

Sarı-lacivertliler bu maçla birlikte bu sezon deplasmandaki 6. karşılaşmasına çıktı. Fenerbahçe dış sahada Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Pendikspor'u mağlup ederken, Adana Demirspor ile berabere kaldı. Fenerbahçe bu mücadelelerde savunmadaki başarılı performansıyla da dikkat çekti. Kanarya oynadığı 6 müsabakada da kalesinde gol görmedi.

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Adana Demirspor

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