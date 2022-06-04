Süper Lig’de İstanbul deplasmanı dönemi! Hangi takım ne kadar yol yapacak?

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Süper Lig tarihinin üç büyükleri; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra diğer İstanbul ekipleri; Başakşehir, Kasımpaşa ve Karagümrük de önümüzdeki sezon Süper Lig'de top koşturmaya devam edecek.



ÜMRANİYE VE İSTANBULSPOR DA GELDİ

Birinci Lig'den Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor ve İstanbulspor'la birlikte önümüzdeki sezonda Süper Lig'de 8 İstanbul takımı boy gösterecek. Bu durum ilginç istatistikleri de ortaya çıkardı.

İstanbul takımları içerisinde Ümraniye, Süper Lig'e çıkıyor ancak seyircisi yok. Seyirci potansiyeli olsun diye Başakşehir uğraşıyor. Şampiyon olmuş bir takım ama bakın maçlarını 300-500 kişi izlemeye geliyor. Futbol seyir zevki olmadan oynanacak bir oyun değil. Sizin müşteriniz yoksa ne satacaksınız? Bu durumda da Süper Lig'e çıkan takımların yeniden küme düşmeleri kaçınılmaz oluyor. Ve bu bahsettiğimiz takımların stadyumları yok. Teknik Direktör Yılmaz Vural

TOPLAM 324 MAÇIN 144'Ü İSTANBUL'DA

19 takımlı Süper Lig'de yeni sezonda toplam 324 maç oynanacak. Bu maçlardan 144'ü İstanbul'da, 36'sı ise Alanyaspor ve Antalyaspor'un kenti Antalya'da oynanacak. Trabzon, Konya, Adana, Sivas, Hatay, Kayseri, Gaziantep, Giresun ve Ankara'da ise 18'er müsabaka var.

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EN KÂRLI İSTANBUL EKİPLERİ

Ligin yeni yapısı en çok İstanbul takımlarına yarayacak. Örneğin İstanbul ekipleri 36 maçın 25'ini, sadece birkaç kilometre mesafe kat ederek İstanbul'da oynayacak, sadece 11 kez İstanbul dışına çıkacak.



EN ÇOK YOL KAT EDECEK TAKIM GAZİANTEP FK 14 BİN 680 KM

Süper Lig'de olup İstanbul'a en uzak şehir olan Gaziantep FK (İstanbul-Gaziantep arası 1140 km) önümüzdeki sezon 8 kez İstanbul'a maç için gelecek. Başka bir deyişle toplamda en çok mesafeyi Gaziantep FK kat edecek. Gaziantep FK’yı birkaç yüz kilometre eksikle Hatayspor takip edecek.

Gaziantep FK takımı, kuş uçuşu 1.140 km olan İstanbul'a sezon boyunca en az 8 kez gelerek 9.120 km mesafe yolculuk yapacak.

Diğer deplasmanlar da hesaba katıldığında Gaziantep FK toplamda 14 bin 680'lik deplasman kilometresi kat edecek. (İstanbul 9.120, Antalya (825*2 =1.650), Trabzon 790, Konya 565, Adana 222, Sivas 400, Hatay 210, Kayseri 330, Giresun 682, Ankara 711 km)

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EN AZ YOLCULUK İSTANBUL TAKIMLARININ: 9 BİN 353 KM

En az deplasman yolculuğunu ise İstanbul ekipleri yapacak. Özellikle İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa ve İstanbulspor, sezonun büyük kısmını, neredeyse sadece tesislerden statlara geçişteki birkaç kilometrelik yolculuklarla tamamlayacaklar.





İSTANBUL'UN ORTALAMASI MÜSABAKA YOLCULUĞU 10 BİN KM'NİN ALTINDA

İstanbul takımları, en uzak deplasmanlar olan Gaziantep (1.140 km) ve Hatay (1.110 km) deplasmanları dahil sezon boyunca toplamda 9 bin 353 km yol kat edecekler. (Antalya (700*2=1400), Trabzon 1.050, Konya 700, Adana 930, Sivas 880, Hatay 1.110, Kayseri 775, Gaziantep 1.140, Giresun 928, Ankara 440 km)

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İstanbul ya da Anadolu takımı diye ayırmadan, gerçekten hak eden takımların da Süper Lig'de olmasını temenni ederiz. Çıkan takımların özellikle stadyum bulma ve bir yeri temsil etme konusunda sıkıntıları var. Bu Süper Lig'de rekabetçi olma durumlarını büyük oranda etkileyecektir. Türkiye'de kulüplerin en büyük sıkıntısı parayı yönetemiyor olmaları, özellikle de transfer konusunda. Teknik Direktör Recep Uçar

İZMİR'İN EKİBİ KALMADI

Öte yandan Türkiye'nin en büyük üçüncü kenti İzmir'in iki takımı Göztepe ve Altay Birinci Lig'e düştü. Yani önümüzdeki sezon Süper Lig'de herhangi bir İzmir ekibi yer almayacak. Bu sezon Süper Lig'de takımı bulunmayan başkent Ankara'yı ise önümüzdeki sezon Ankaragücü temsil edecek.