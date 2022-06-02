Son Dakika: İstanbulspor, Süper Lig'e yükseldi! Bandırmaspor 2 golle kaybetti

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Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor ile İstanbulspor kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi 2-1 kazanan İstanbulspor, Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu.

Maçın 33. dakikasında İbrahim'in kafa golüyle öne geçen İstanbul ekibi, 45+3. dakikada Keny'nin penaltı golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

İstanbulspor, 45+9. dakikada bir kez daha İbrahim'in penaltı golüyle avantajı sağladı.

GOL İPTAL EDİLDİ

Bandırmaspor, 66. dakikada Alpay Koldaş ile gol bulurken VAR incelmesinin ardından faul gerekçesiyle gol iptal edildi.

17 YIL SONRA

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İstanbulspor, Ümraniyespor ve Ankaragücü'nün ardından Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu.

İstanbul ekibi, 2004-2005 sezonundan sonra ilk kez Süper Lig'de boy gösterecek.

İSTANBUL'DAN 8 TAKIM

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Gelecek sezon 19 takımın mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de 8 İstanbul takımı olacak.

İstanbul'dan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa, Ümraniyespor ve İstanbulspor Süper Lig'de olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Keny'nin vuruşunda top kaleyi bulmadı.

33. dakikada Ethemi'nin ortasında ceza sahası içinde İbrahim Yılmaz, kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1

45+3. dakikada Keny’nin yerde kaldığı pozisyonun ardından Halil Umut Meler, VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Keny, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

45+9. dakikada bu kez İstanbulspor VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına gelen İbrahim Yılmaz, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını yeniden öne geçirdi. 1-2

78. dakikada sol kanatta topla buluşan Topalli'nin ceza sahası içerisine girip yaptığı vuruşta kaleci Gökhan gole izin vermedi.

İLK 11'LER

Bandırmaspor: Gökhan, Okan, Alpay, Lokman, Caner, Mulumba, Mehmet, Landel, Levent, Kerim, Keny.

İstanbulspor: Alperen, Oğuzhan, Mehmet Yeşil, Emrecan, Duhan, Ferhat, Melih, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim.