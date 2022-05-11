'Çünkü sadece tüketiyoruz...' 14 İstanbul derbili Süper Lig! Futbolda bizi seneye ne bekliyor?

Haberin Devamı

Süper Lig tarihinin üç büyükleri; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra diğer İstanbul ekipleri; Başakşehir, Kasımpaşa ve Karagümrük de önümüzdeki sezon Süper Lig'de top koşturmaya devam edecek.

Birinci Lig'i ilk ikide bitirmeyi garantileyerek Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor da önümüzdeki sezonda Süper Lig'de boy gösterecek.

İSTANBULSPOR, EYÜPSPOR VE TUZLASPOR'UN DA ŞANSI SÜRÜYOR

Birinci ligde play-off maçları oynamaya hak kazanan İstanbulspor, Eyüpspor ve Tuzlaspor'dan birinin de Süper Lig'e yükselmesi ihtimal dahilinde.

Yani 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de 7 ya da 8 İstanbul ekibi yer alacak. Bu da 19 takımlı ligin neredeyse yarısını İstanbul takımlarının oluşturacağı anlamına geliyor.



36 MAÇIN 24'Ü İSTANBUL'DA

Haberin Devamı

Bu durum ilginç istatistikleri de ortaya çıkardı. Örneğin Beşiktaş diğer tıpkı İstanbul ekipleri gibi 36 maçın en az 24'ünü, sadece birkaç kilometre mesafe kat ederek İstanbul'da oynayacak. Süper Lig'de olup İstanbul'a en uzak şehir olan Gaziantep FK ise (İstanbul-Gaziantep arası 1140 km) önümüzdeki sezon en az 7 kez İstanbul'a maç için gelecek.

İZMİR'İN EKİBİ KALMADI

Öte yandan Türkiye'nin en büyük üçüncü kenti İzmir'in iki takımı Göztepe ve Altay Birinci Lig'e düştü. Yani önümüzdeki sezon Süper Lig'de herhangi bir İzmir ekibi yer almayacak. Bu sezon Süper Lig'de takımı bulunmayan başkent Ankara'yı ise önümüzdeki sezon Ankaragücü temsil edecek.

Süper Lig'deki İstanbul takımlarının yoğunluğu, akıllara "1960'lara geri mi dönüyoruz?" sorusunu getirdi. Peki Anadolu takımları mı başarısız yoksa İstanbul ekipleri mi çok başarılı?

Kariyeri boyunca Marmara'dan Güneydoğu'ya kadar yurdun birçok kentinde 20'den fazla takımı çalıştıran deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural'a göre temel sebep İstanbul'un futbolcular için 'daha tercih edilebilir' olması.

Haberin Devamı

"İstanbul tabii ki diğer illere nazaran imkân bakımından zengin. Yabancı oyuncuyu getirmek daha kolay ve onlara sunulan olanaklar daha fazla. Bu tabloda Anadolu takımlarının kendilerini biraz daha sorgulaması gerektiğini görüyoruz" diyen Vural şunları söyledi:

12 Mart 1961 tarihli Hürriyet gazetesinin spor sayfasının tamamı İstanbul takımlarının maçına ayrılmış. Kasımpaşa, Karagümrük'ü kendi evinde 2-1 yenmiş, Beşiktaş ise Beykoz'la golsüz berabere kalmış. Galatasaray ise evinde Feriköy'ü ağırlamış. 12 Mart 1961 tarihli Hürriyet gazetesinin spor sayfasının tamamı İstanbul takımlarının maçına ayrılmış. Kasımpaşa, Karagümrük'ü kendi evinde 2-1 yenmiş, Beşiktaş ise Beykoz'la golsüz berabere kalmış. Galatasaray ise evinde Feriköy'ü ağırlamış.

“SEYİRCİSİZ TAKIM SÜPER LİG’DE”

-- Bir top kendi kendine girmiyor kaleye, bunun sistemini iyi kurmanız gerekiyor ki başarılı olabilin. Belirli bir yerden çok fazla takım çıkmasın diye Bölgesel Amatör Lig (BAL) ligi diye bir uygulama var.

-- Diğer yandan İstanbul takımları içerisinde Ümraniye, Süper Lig'e çıkıyor ancak seyircisi yok. Seyirci potansiyeli olsun diye Başakşehir uğraşıyor. Şampiyon olmuş bir takım ama bakın maçlarını 300-500 kişi izlemeye geliyor. Bu durum İstanbulspor da çıksa aynı Eyüpspor da çıksa aynı olacak. Futbol seyir zevki olmadan oynanacak bir oyun değil. Sizin müşteriniz yoksa ne satacaksınız? Bu durumda da Süper Lig'e çıkan takımların yeniden küme düşmeleri kaçınılmaz oluyor. Ve bu bahsettiğimiz takımların stadyumları yok.

Haberin Devamı

“SADECE TÜKETİYORUZ”

-- Temel olarak bir kulübün tesisi ve orada futbolcu yetiştiriyor olması gerekiyor. Ama biz öyle bir alıştık ki futbolda sadece tüketiyoruz. Bunu yöneten kulüp sayımız oldukça az. Kulağıma geliyor, duyuyorum. Kulüplerin maddi anlamda çok büyük sıkıntıları var. Süper Lig'in harcamaları daha büyük oluyor. Bir yerden sonra karşılayamaz duruma gelecekler ve o zaman da çok büyük düşecekler. Sonra bir bakıyorsunuz transfer yapamıyorsunuz, ondan sonra da kadro yetersizliği oluyor. Bakın koskoca Bursaspor ve Eskişehirspor ne hallere geldi.

1960-61 sezonunda hemen her hafta İstanbul'da bir müsabaka oynandı. 1960-61 sezonunda hemen her hafta İstanbul'da bir müsabaka oynandı.

ŞAMPİYON HOCA’DAN LONDRALI SAVUNMA

Ümraniyespor'u tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkaran teknik direktörü Recep Uçar ise İngiltere Premier Lig'de 5 takımı bulunan Londra'yı örnek gösterdi. "Demek ki İstanbul ekipleri başarılı ki Süper Lig'deki sayıları artıyor" diyen Uçar şunları söyledi:

Haberin Devamı

-- Ben hem bir teknik insan hem de bir spor sever gözüyle konuşuyorum: Ülkemizde büyük camiaları olan, geçmişleri olan Bursaspor, Kocaelispor gibi birçok takım var ve gönül ister ki bu takımları da Süper Lig'de yer alsın ama maalesef karşılaştıkları durumları görüyoruz.

-- Burayı "İstanbul takımı" olarak kısıtlamamak lazım. Daha iyi idare edilebilen, daha organize kulüplerin Süper Lig'i yakalama fırsatları oluyor. Bunun da en somut örneği Ümraniyespor'un Süper Lig'e çıkma şansını yakalamış olması.

-- Ben bu durumu bir handikap olarak görmüyorum. Çünkü baktığımızda İngiltere Premier Lig'de Londra'nın kaç takımı var diye, benzer sayılar görüyoruz. Dahası Premier Lig'deki Londra takımlarının sayısının 8'e çıktığı dahi oluyor. O yüzden bizdeki durumu çok irdelenecek ya da garipsenecek bir durum olarak görmüyorum.

Haberin Devamı

“OLDUKÇA İLGİNÇ BİR DURUM”

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nin teknik direktörü Turgay Altay ise önümüzdeki sezonu "Gerçekten ilginç bir durum" diye özetledi.

Altay şunları anlattı:

-- Bunun en yaşanabilir örneğini İngiltere'de Londra takımlarında gördük. Bu işe şu taraftan bakmak gerekiyor. Hak edenler Süper Lig'e gidiyor. Üç büyüklerin dışında baktığımız zaman, birileri tarafından alınan sonrasında bir oluşum içine giren takımlar olduğunu görüyoruz. Süper Lig'e çıkmalarının ardından belirli hazırlıklarının olup olmadığını göreceğiz. Sonuçta Süper Lig'e çıkmak için de belirli kriterlerin olması gerekiyor ve bunları tamamlayan takımların Süper Lig'e çıkması gerekiyor.

-- Özellikle şehir takımlarının Süper Lig'e ayrı bir renk katacağını düşünüyorum. Bunun için de şehir takımlarının iyi bir organizasyon kurmaları ve bunu da sürdürebilmeleri gerekiyor. Benim de gönlüm bundan yana.

-- İstanbul ya da Anadolu takımı diye ayırmadan, gerçekten hak eden takımların da Süper Lig'de olmasını temenni ederiz. Çıkan takımların özellikle stadyum bulma ve bir yeri temsil etme konusunda sıkıntıları var. Bu Süper Lig'de rekabetçi olma durumlarını büyük oranda etkileyecektir. Türkiye'de kulüplerin en büyük sıkıntısı parayı yönetemiyor olmaları, özellikle de transfer konusunda.