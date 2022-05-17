Türk futbolunda yeni dönem! Efsaneler bir bir eriyor, proje - semt takımları güçlü geliyor: 'Küme düştü, üzülmedim...'

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Spor Toto 1. Lig'de sezona Süper Lig hayaliyle başlayan Bursaspor ve Kocaelispor, ummadığı bir tabloyla karşılaştı. Her iki takım, bitime 1 hafta kala küme düştü. 1963'te kurulan Bursaspor gelecek sezon tarihinde ilk kez üçüncü kademede mücadele edecek.

TÜRKİYE'NİN ŞAMPİYON BEŞİNCİ TAKIMI

Kurulduktan sonra 1963-1967 yılları arasına ikinci kümede mücadele eden Bursaspor'un Süper Lig'deki macerası 1967-68 sezonunda başladı. Bu klasmanda 38 sezon aralıksız mücadele veren Bursaspor, 2003-04 sezonunda Gheorghe Hagi yönetiminde 1. Lig'e düştü. 1. Lig'deki iki sezonun ardından 2006-07 sezonuyla birlikte Süper Lig'e geri dönen Timsah, 2009-10 sezonunda şampiyon olmuş ve Türkiye'nin şampiyonluk yaşayan beşinci takımı unvanını almıştı.

2018-19 sezonunda Süper Lig'den düşen Bursaspor son üç sezondur 1. Lig'de mücadele ediyordu. Bu sezon 1. Lig'e veda eden Bursaspor tarihinde ilk kez üçüncü kademeye düştü.

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KOCAELİSPOR '60 MİLYON' İLE 2. LİG'DE

Geçtiğimiz sezon Play-Off finalinde Sakaryaspor'u yenerek uzun dönem sonra 1. Lig'e yükselen Kocaelispor ise yine bu lig için hatırı sayılır bir rakamı kasasından çıkarttı. Takım bütçesi olarak 60 milyon TL ayıran yeşil-siyahlılar, Bursaspor gibi sezonu hüsranla tamamladı.

98 MİLYON HARCAYIP KÜME DÜŞTÜ

Bursaspor'da küme düşme üzüntüsü yaşanırken camiayı kara kara düşündüren asıl konu kulübün ciddi bir borç yüküyle karşı karşıya kalması...

Sezon başı Emin Adanur başkanlığında paraloyı Süper Lig olarak belirleyen yeşil beyazlılarda özellikle oyuncu eksenli yapılan harcamaların lig standartlarının epey üzerinde olduğu ortaya çıktı. Kulübün son başkanı Ömer Furkan Banaz küme düşülen Bandırmaspor maçı sonrası ilk kez konuşurken mali tablolarla ilgili de çarpıcı bilgiler verdi.

“Takımın maliyetleri ile ilgili de bir şeyler paylaşmak istiyorum” diyen ve 1 milyar TL'yi aşkın borçlarının bulunduğunu ifade eden Başkan Banaz şöyle diyor:

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“Bursaspor Kulübü, futbolcu ve teknik ekiple ilgili 98 milyon TL’lik bir külfetin altına giriyor. Bu rakamla başta takımlar şampiyon oluyor. Biz küme düşüyoruz Garanti ödemeler de var. Sezon başında ödenmesi gereken rakam 40 milyon 365 bin TL. 60 milyon TL de maaş var. 5 milyon da maç başı var. Bu rakam 100 milyonu da geçti. O dönemdeki mevcut yönetim ne ödüyor? 20 milyon TL ödüyor. Biz ne ödüyoruz? 19 milyon 770 bin TL de biz ödüyoruz. Sürecin başında ödemesi gereken 40 milyonun 20’sini ödüyorlar. Biz de yaklaşık 20 milyon TL ödeme yapıyoruz. Bu kısa süre zarfında benim ve yönetimim 40 milyon 550 bin TL katkı sağladık. Bu para tamamen hibe olacak. Evrak, çek, senet değil bunlar. Bu konuştuğumuz tabloların ötesinde de karşımıza neler çıkacak hep beraber göreceğiz” Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz

İKİ OYUNCUNUN MALİYETİ 46 MİLYON TL: 'ARKADAŞLAR SÜPER LİG'LE YARIŞIYOR HERHALDE?'

Tim Matavz ve Reagy Ofosu ile alakalı önemli açıklamalar yapan Banaz, “Tim Matavz diye bir durum var! Yaklaşık 30 milyon TL’lik bir sözleşme bedeli var. Devre arasında da arkadaş, ödemeler yapılmayınca gidiyor zaten. 900 bin Euro’nun 200 bin Euro’su garanti peşinat. 700 bin Euro’su maaş. 200 bin Euro'luk peşinatın 59 bin 500 Euro’luk ödeme yapılmış. Siz bunları ödemeyecekseniz neden sözleşme imzalıyorsunuz. Ben mali müşavir olarak anlamıyorum. Her futbolcuda benzer bir durum var. Anlaşılır tarafı yok. Bu ligde kim ne kadar maaş alıyor? Arkadaşlar Süper Lig’le yarışıyor herhalde? Onun bile ötesi sözleşmeler var. Akıl alır gibi değil. Ofosu mesala Tamer Tuna’nın kendine göre yakındığı, Mustafa Er’in de yakındığı bir isim. Ona da 2 yıllık sözleşme yapılmış. 15 milyon 700 bin TL’lik sözleşme imzalanmış. Ya arkadaş, ben ve yönetim kurulum sezon sonunun nasıl getiririz, nasıl merhem oluruzu düşündük. 40-45 milyon TL’lik bir para bulup ‘nefes almamız lazım’ dedik. Biz üstümüze düşeni yapalım gerisi ya nasip dedik. Bu sadece iki topçunun maliyeti 46 milyon TL civarında. Biz tüm gayretlerimizle 40 milyon TL bulabildik. Düşünün artık gerisini” değerlendirmesini yaptı.

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EFSANELER BİR BİR ERİYOR, OLAN TARAFTARA OLUYOR

Peki doğru yönetilmeyen ve borç batağının içinde yüzen Türk futbolunun çınarları hangi durumda?

Elazığ, Diyarbakır gibi şehir takımlarının yanı sıra 16 sezon Süper Lig'de yer almış Karşıyaka; 6 sezonluk Süper Lig macerasında Türk futboluna büyük hizmetler vermiş Manisaspor, Karabükspor, Mersin İdmanYurdu gibi takımlar 3. Lig ve amatör liglerde mücadele ediyor. Yine üst ligleri hedefleyen Vanspor da mazisini arayan takımlardan...

Akhisarspor, Ankaraspor, Karabükspor, Orduspor...





Bu kulüplerin ortak özelliği ise, Süper Lig'de gösterdikleri performanslarla UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek konuma dahi gelmeleri. Ancak dönemin yöneticilerinin borç batağına soktuğu kulüpler 1. Lig'de dahi barınamayacak konuma gelip amatöre doğru yol aldılar. Son olarak ise Kocaelispor ve Bursaspor ciddi harcamalara rağmen bir alt ligin yolunu tuttu.

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"ESKİŞEHİRSPOR DÜŞTÜ, ÜZÜLMEDİM..."

Süper Lig'in bir diğer efsanesi Eskişehirspor'da da hüzünlü günler yaşanıyor. Öyle ki kırmızı siyahlılar geçen sezon düştüğü 2. Lig'de de tutanamadı ve bir kez daha küme düştü. TFF 2. Lig’e 22 puanla son sırada veda ederek 3. Lig’e düşen Eskişehirspor, 34 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı.

Eskişehirspor'un eski sportif direktör Önder Özen ise Türk futbolundaki yönetim sorununa farklı bir pencereden yaklaştı.

Özen, Eskişehirspor'un küme düşmesine üzülmediğini ifade ederken, Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor ile küme düşen Kocaelispor’un maaş bütçeleri arasında 3 kat fark olduğuna dikkat çekti.

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"Eskişehirspor da 3. Lig'e düştü. Eskişehirspor, Anadolu'daki futbol devrimini ilk başlatan kulüptür. Eskişehirspor, sadece 16 ayda oyuncu satışlarından kasasına 22 milyon euro soktu, ki bunun daha devamı da var... Oyunculardan gelen paralara ne oldu? Bakın benim kulübüm Eskişehirspor, küme düştü ve ben üzülmedim. Çünkü sormadınız, izini sürmediniz, vazgeçtiniz... Vazgeçtiyseniz budur." ÖNDER ÖZEN

PROJE TAKIMLARI GÜÇLÜ, BORÇSUZ GELİYOR

Gelir-gider dengesini oturtan proje ve ilçe takımları ise sıçrama yaptı. Öyle ki Kasımpaşa, Başakşehir, Alanyaspor gibi takımlar güçlü organizasyonlarıyla uzun süredir Süper Lig'de mücadele ediyor. Fatih Karagümrük de Süleyman Hurma yönetiminde yaptığı doğru hamlelerle dikkat çeken bir başka takım.

Keza bu sezon Ankaragücü ile birlikte Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor, Recep Uçar yönetiminde muhteşem bir başarıya imza attı. Mutevazi bir bütçe ile yola çıkan İstanbul ekibinin 18 milyon TL'lik bütçe ile üst lige adını yazdırarak tarihe geçti.

EYÜPSPOR VE İSTANBULSPOR SÜPER LİG'İN KAPISINDA

Alt liglerde ise Manisa FK, Eyüpspor, Pendikspor, İstanbulspor gibi takımlar borç yükü olmadan üst liglere talip olan organizasyonlar. Bu takımlardan Eyüpspor ve İstanbulspor, TFF 1. Lig'i Play-Off hattında tamamlayıp Süper Lig'in son biletini almak için mücadele edecek.



Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu idaresinde düşük bütçeli takımlar kurmasına rağmen yarışmacı kimliğinden uzaklaşmayan İstanbulspor, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu yıl da Play-Off'lara katılmaya hak kazandı.

Keza İstanbul'un bir diğer semt takımı Eyüpspor da başkan Murat Özkaya'nın göreve gelmesiyle tüm borçlarını sıfırladı ve 2. Lig'de düşme hattından kurtulduktan bir yıl sonra doğru organizasyonla üst ligin yolunu tuttu. Eyüpspor da İstanbulspor gibi Play-Off'tan Süper Lig'e yükselecek üçüncü takım olma halini kuruyor.

MANİSA 'MANİSA FK' İLE SÜPER LİG'İ KOVALAYACAK

1991-1992 sezonunda o zamanki adı Türkiye 1. Futbol Ligi şimdiki adı Süper Lig olan ligde namağlup şampiyon olan Beşiktaş'tan 29 yıl sonra namağlup şampiyonluğa ulaşan Manisa FK, geçtiğimiz sezon adını tarihe yazdırarak üst lige yükselmişti.

Manisa ekibi bu sezonu Play-Off potasının yakınında tamamlamayı garantilerken önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle mücadele edecek.,

Türk futboluna sayısız oyuncu kazandıran Manisaspor ise an itibarıyla 3. Lig'de boy gösteriyor.

TÜRK FUTBOLUNUN ÇINARLARININ MEVCUT DURUMLARI:









