Süper Lig'in eski yıldızı Dede'den Spor Arena'ya itiraflar: 'Ersun Yanal'ın şampiyonluğuna şaşırmadım!' | 'Nuri Şahin, Mourinho gibi'

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Bundesliga devi Borussia Dortmund’un 13 yıl formasını giyen ve sarı-siyahlılarda 398 maça çıkan efsanevi futbolcu, 2 Bundesliga şampiyonluğu yaşadı. 2011 yılında Süper Lig ekibi Eskişehirspor’a transfer olarak Süper Lig deneyimi de edinen Brezilyalı eski savunmacı, burada 97 maçta forma giydi. Süper Lig’deki atmosferle ilgili düşüncelerini anlatan Dede, Eskişehirspor’da beraber çalıştıkları deneyimli teknik direktör Ersun Yanal’la ilgili düşüncelerini aktardı. Efsanevi isim, geçtiğimiz aylarda yardımcı antrenör-teknik direktör olarak Borussia Dortmund’a transfer olan eski takım arkadaşı Nuri Şahin’in başarısına da değindi.

“TÜRK TARAFTARLAR, MAÇLARDA VAHŞİ BİR ATMOSFER YARATIYORLARDI”

Eskişehirspor’a gelmeden önce Brezilya ve Almanya Liglerinde de forma giydiğini anlatan Dede, bu 3 ligle ilgili kıyaslama yaparak, “Türkiye Ligi, mantalite olarak Brezilya Ligi’ne yakındı. Türkiye’deki taraftarlar, Brezilyalı taraftarlar gibi çok tutkulu ve ateşliydi. Türk taraftarlar, pozitif anlamda vahşice bir atmosfer yaratıyorlardı diyebilirim. Yani gerçekten çok iyi ve harika bir atmosfer vardı. Ama tabii ki kötü yanı stadyumların her zaman dolu olmamasıydı. Stadyumlar dolu olduğunda atmosfer gerçekten çok iyiydi. Türkiye Ligi’nin futbol ve organizasyon anlamında Almanya Ligi ile arasında büyük bir fark vardı. Mesela Bundesliga’da maçlarda stadyumlar hep doluydu.” dedi.

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“BEŞİKTAŞ’IN ATMOSFERİ HER ZAMAN BİR SEVİYE DAHA İYİYDİ”

Türkiye kariyerinde oynadığı maçlarda 4 büyük takımın da stadyumlarında etkileyici bir atmosfer olduğunu söyleyen Brezilyalı efsane, “Süper Lig’de oynadığım maçlarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un atmosferi iyiydi ama Beşiktaş taraftarı her zaman bir seviye daha iyiydi ve onların hem stadyum hem de taraftar atmosferinden çok etkilenmiştim.” ifadelerini kullandı.

“ERSUN YANAL, OYUNU HER ZAMAN İYİ OKUYAN AKILLI BİR TEKNİK DİREKTÖRDÜ”

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Eskişehirspor’daki döneminde beraber çalıştığı teknik direktörlerden olan Ersun Yanal’a da değinen eski savunmacı, “Eskişehirspor’daki dönemimde teknik direktörümüz Ersun Yanal’la çok iyi anlaşıyordum. O, çok zeki bir teknik direktördü. Onunla hepimiz çok güzel zamanlar geçirmiştik. Ersun Yanal hakkında kesinlikle kötü bir şey söyleyemem. Aynı zamanda çok iyi bir taktisyendi. Oyunu her zaman iyi okuyan, akıllı bir teknik direktördü. Türkçe konuşamadığım için benim için üzücü ve zor bir dönemdi ama Ersun Yanal çok cana yakın bir insan olduğu için iletişim konusunda sorun yaşamıyordum.” diye konuştu.

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“ERSUN YANAL’IN FENERBAHÇE’Yİ ŞAMPİYON YAPMASI BENİM İÇİN SÜRPRİZ DEĞİLDİ”

Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşayan Ersun Yanal’ın başarısıyla ilgili konuşan Dede, “Ersun Yanal’ın Eskişehirspor’dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe’yi şampiyon yapmasına şaşırmamıştım. Bu benim için gerçekten sürpriz değildi. Fenerbahçe, o dönemde de iyi oyuncuları olan büyük bir takımdı. Ersun Yanal da iyi bir teknik direktör olduğu için Fenerbahçe’yle iyi bir kombinasyon yakalamıştı.” ifadelerini kullandı.

“B.DORTMUND TARAFTARLARI, NURİ ŞAHİN’İN DÖNMESİNE ÇOK SEVİNDİ”

Geçtiğimiz ocak ayında Antalyaspor’dan Borussia Dortmund’a 6 yardımcı antrenör ve 4 yıl teknik direktör olarak transfer olan Nuri Şahin’in yeni görevine de değinen eski yıldız, “Nuri Şahin, teknik direktör olarak Borussia Dortmund’da çok büyük başarılar elde edebilir. Nuri, 16 yaşındayken Dortmund’da ilk maçına çıktığında o maçta bende sahadaydım. Hep benimle beraberdi, kendisi iyi bir arkadaşım. Bence Nuri, gelecekte mükemmel bir teknik direktör olacaktır. Borussia Dortmund taraftarları, Nuri Şahin’i gerçekten çok sevdikleri için onun yeniden takıma döndüğüne çok sevindiler.” dedi.

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“NURİ ŞAHİN’İ JOSE MOURINHO’YA BENZETİYORUM”

Borussia Dortmund ve teknik direktör Nuri Şahin’in uyum içinde olduklarını söyleyen Brezilyalı eski yıldız Dede, son olarak şöyle konuştu: “Borussia Dortmund ve Nuri Şahin, birbirleriyle çok iyi bir uyum içinde. Nuri Şahin, Antalyaspor’da çalışırken bana hep Bundesliga’ya gelerek bir gün burada teknik direktör olarak görev yapmak istediğini söylüyordu. Aynı zamanda en büyük hayalinin Borussia Dortmund’da çalışmak olduğunu da anlatıyordu. Nuri Şahin’i tarz ve duruş olarak Jose Mourinho’ya benzetiyorum. İnsanlarla iletişimi çok iyi ve oyuncularla sürekli konuşabiliyor.”