Galatasaray'ın gol olup yağdığı Rizespor maçı sonrası dikkat çeken benzetme: 'Türk futbolunun İlkay Gündoğan'ı!' | 'Tugay Kerimoğlu ve Zidane gibi'

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan karşılaşmada kazanan taraf sarı - kırmızılılar oldu. Galatasaray, Rams Park'ta oynanan müsabakada rakibini 6-2 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

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Kritik maç sonrası yazarlarımız Uğur Meleke ve Fırat Aydınus, Galatasaray ile Rizespor'un oyununu kaleme aldı. İşte değerlendirmeler;

Uğur Meleke: Türk futbolunun İlkay Gündoğan'ı

Galatasaray formasıyla yakın tarihte çok iyi merkez orta sahalar izledik: OkanEmre-Suat, belki de Türk futbol tarihinin en iyi orta üçlüsüydü. SelçukMelo çok iyi işlere imza attılar. Belki de 10 yıl sonra Galatasaray unutulmamaya aday yeni bir orta ikili yakaladı: Torreira ve Kerem Demirbay... Tabii ki bu ikiliyle ilgili büyük cümleler kurmak için henüz erken, bunun farkındayım. Ama sezonun şu noktasına kadar yaptıkları katkı ve özellikle Kerem’in aylar geçtikçe kendini bulması, ligin kaderine de doğrudan etki edecek gibi.

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HEM TOPLU HEM TOPSUZ OYUNDA USTA

Kerem Demirbay, Türk futbol kamuoyunun iştahla öveceği türden bir orta saha tipi değil. Gösterişten uzak. Toplu oyun kadar topsuz oyunun da ustası. Oyunu izlerseniz, Kerem’i göremeyebilirsiniz. Ama Kerem Demirbay’ı izlerseniz, oyunu anlarsınız. Geçtiğimiz hafta derbi yazısında onun Beşiktaş orta sahasına karşı nasıl fark yarattığını ifade etmeye çalışmıştım. Beş gün geçti, o sükseli performansının üstüne goller ekledi Kerem. Onun stilini İlkay Gündoğan’a benzetiyorum. Sadelikte usta her ikisi de.

NEGATiF AYRIMCILIĞI LANETLEDiK

Dün 8 Mart’tı, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün anlamını idrak etmeye çalıştık hep birlikte. Hâlâ dünya üzerinde çeşitli coğrafyalarda çeşitli ölçülerde kadınların yaşadığı negatif ayrımcılığı lanetledik. Türk kadınına daha 1930’lu yıllarda sadece seçme değil, seçilme hakkı da veren, bu anlamda yeryüzünün en medeni uluslarından biri olmamız sağlayan Atatürk’e minnet duyduk bir kez daha. Tarihi değiştiren kadınları andık:

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TEŞEKKÜRLER iYi Ki VARSINIZ

Hem fizik, hem de kimya dalında Nobel kazanan Marie Curie olmasaydı, bugün hepimizin hayatı, ziraat, astronomi hatta tarih bilimi bile eksik kalacaktı. Rosa Parks olmasaydı bugün dünyada bazı ülkelerde otobüslerde koltuklara sadece beyazlar oturabilecek, muslukların üzerinde ten rengi yazıyor olacaktı. Türkan Saylan bu ülkede yaşamasaydı bu kadar çok kız çocuğu eğitim şansı bulamayacaktı. Teşekkürler Marie Curie, teşekkürler Rosa Parks, Sabiha Gökçen, Maya Angelou, Joan Rivers, teşekkürler Türkan Saylan. İyi ki varsınız. İyi ki hayatımıza dokunmuşsunuz.

Fırat Aydınus: Galatasaray'a nasıl oynayacağını bileceksin

Rizespor’un önde baskısı, defansı öne çıkarması ve açık oyunu, Galatasaray’ınsa ilk golden sonra istediği oyun anlayışını uygulaması maçın seyir zevkini doruğa çıkarırken, takımlar özellikle ilk yarıda birbirlerine nazire yaparcasına şahane goller attılar. Rizespor tehlikeli ve değişik bir takım. Mağlup duruma düşmüş olmasına rağmen fırsatlar yakaladı ve bunların ikisini gole çevirdi. 15. dakikadan sonra maç öyle bir yere evrildi ki, her iki takımın da boş bulduğu alanlar, karşılıklı pozisyonlara girilmesine yol açtı. Sanchez’in yokluğunda Berkan stoperde oynarken, Torreira ile Kerem Demirbay’ın defansa yardımı diğer maçlara oranla daha fazlaydı.

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TUGAY VE ZiDANE GiBi

Kaan'ın sakatlanıp Zaha’nın oyuna girmesi ve Barış Alper’in defansa çekilmesiyle Galatasaray’ın ofansif oyunu daha da güçlendi. Rizespor gibi takımlar, böylesine kuvvetli hücum pres gücüne sahip Galatasaray karşısında oyunu geriden kurarsa büyük risk almış olur. Köhn’ün ilk golü, Tugay Kerimoğlu’nun Blackburn Rovers’ta oynarken attığı jeneriklere geçen golü andırıyordu. Kerem Demirbay’ın ilk golü öncesinde Zidanevari vücut dilini gördük.

SKOR YANILTMASIN

ilk yarı her ne kadar 4-1 Galatasaray’ın üstünlüğüyle kapanmış olsa da, skora bakıp aldanmamak gerekir. İki takımın rakip ceza alanında topla buluşma, atılan şut sayısı ve topla oynama oranları denkti. Ama Galatasaray’ın kaliteli ayakları skorun 4-1 olmasını sağladı. İkinci yarıda İlhan Palut’un yaptığı değişiklikler sonucu atılan golle skorun 4-2’ye gelmiş olması ‘Rize oyuna ortak olacak’ düşüncesine yol açtı ancak akabinde gelen penaltı konuk takımın gardını düşürdü.

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GÜZEL VE KEYiFLiYDi

Bu bölümde seyir ve mücadele zevki anlamında ilk yarıdan bir tık aşağıda ama gollü bir oyun seyrettik. Gol perdesi, yeni saç rengiyle sahaya çıkan İcardi ile kapanırken, Arjantinli futbolcunun kazanılan penaltıyı, hat-trick yapması için Kerem Demirbay’a bırakması, Galatasaray adına gecenin en güzel görüntülerinden biri oldu. Sonuçta sezonun en güzel ve keyifli maçlarından birini izledik.