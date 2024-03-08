Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında jeneriklik goller! İki isim birden ilk yaşadı

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Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup ettiği Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde birbirinden şık goller atıldı.

PERDEYİ KOHN AÇTI

Sarı-kırmızılılar, Derrick Köhn'ün 9. dakikada ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti. Alman sol bekin golü ceza sahası dışından geldi.

HOJER YİNE UZAKTAN YANIT VERDİ

Rizesporlu Casper Hojer, karşılaşmanın 38. dakikasında yine ceza sahası dışından sol ayakla çok sert bir vuruş çıkardı ve ağları havalandırdı.

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KEREM DEMİRBAY SAHNE ALDI

Galatasaray'da Kerem Demirbay ise 40. dakikada ceza sahası dışından attığı golle takımının 3. golünü attı.

YİNE UZAKLARDAN KEREM

Sarı-kırmızılıların yıldızı Kerem Demirbay, 45'te bir kez daha ceza sahası dışında Rizespor ağlarını havalandırdı.

5 GOLÜN 4'Ü CEZA SAHASI DIŞINDAN VE SOL AYAKLA

Galatasaray'ın 4-1 üstünlüğüyle sona eren ilk yarıdaki 5 golün 4'ünün ceza sahası dışından atılması ve tamamının sol ayakla çekilen şutlar olması dikkat çekti.

GALATASARAY'DA İLKLER YAŞANDI

Ev sahibi takımın yeni transferlerinden Derrick Köhn, açılış golünü attı ve sarı-kırmızılı formayla ilk kez bu sevinci yaşadı.

Galatasaray'da ikinci sezonuna giren Torreira da 31. dakikada kaydettiği golle 91 resmi maçlık hasrete son verdi. Uruguaylı orta saha oyuncu, Galatasaray'daki ilk golüne imza atmış oldu.

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12 YIL SONRA İLK KEZ

Opta'nın verilerine göre; GalatasaraySK Ocak 2012'den (3 vs İstanbul Başakşehir) bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında ceza sahası dışından üç gol attı.

Ayrıca Kerem Demirbay, Wesley Sneijder'den (2 vs Fenerbahçe; Ekim 2014) bu yana Galatasaray formasıyla bir Süper Lig maçında bu bölgeden iki gol kaydeden ilk oyuncu oldu.

KARİYERİNİN İLK HAT-TRICK'İ

Karşılaşmanın 64. dakikasında penaltıdan da ağları havalandıran Kerem Demirbay, kariyerinin ilk hat-trick'ini yaptı. Tecrübeli oyuncu, penaltıdan önce topu kendisine veren Icardi'ye koştu ve gol sevincini paylaştı.