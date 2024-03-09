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Boca Juniors Başkanı Riquelme: Torreira bizi istiyor ama çok para alıyor

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#Transfer#Galatasaray#Torreira
Boca Juniors Başkanı Riquelme: Torreira bizi istiyor ama çok para alıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2024 00:55

Uruguaylı yıldızla transfer görüşmesi yaptığını açıklayan Juan Roman Riquelme, “Boca’da oynamak istiyor ama şu an G.Saray’da iyi kazanıyor” dedi.

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Boca Juniors Kulübü Başkanı Juan Roman Riquelme, Galatasaraylı Lucas Torreira ile bir transfer görüşmesi yaptığını açıkladı.

Riquelme, “Torreira, Boca formasıyla oynamak istediğini söylüyor, babasıyla birlikte Boca maçlarına geliyor. Boca için oynamayı çok istiyor ama şu an forma giydiği Galatasaray’da çok iyi kazanıyor. Bana, ‘Hayatımda hiç şimdiki kadar para kazanmadım’ dedi. Torreira ayrıca Türkiye’de çok başarılı. Geçen sezon şampiyon oldular, bu sene de iyi gidiyorlar” diye konuştu.

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#Transfer#Galatasaray#Torreira

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