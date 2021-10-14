Süper Lig'in en yaşlı ve en genç takımları belli oldu!

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SPOR SERVİSİ - Süper Lig’de yer alan 20 kulüp içinde yapılan oyuncu profili araştırmasında Fenerbahçe, 25.4 yaş ortalamasıyla ligin en genç takımı unvanına sahip oldu.

Sarı lacivertilerde oynama şansı elde eden 26 oyuncunun yaş ortalaması 25.4 çıkarken, 28 futbolcuya şans veren Galatasaray 26.7 ortalamayla ikinci, Göztepe ise görev alan 22 oyuncunun 26.8 ortalamasıyla en genç 3. takım olarak öne çıktı.

Beşiktaş, görev alan 26 oyuncunun ortalamasıyla 27.7 ile 7. sırada yer alırken, yaş ortalaması en yüksek takım, görev yapan 22 oyuncunun 29.4 yaş ortalamasıyla Demir Grup Sivasspor oldu.