Son Dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'ye Sevilla kancası!

Haberin Devamı

Spor Arena Dış Haberler - 2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda İngiltere ile Macaristan'ın 1-1 berabere kaldığı mücadeleye Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai damga vurdu.

İngiltere karşısında üçlü savunmanın solunda görev alan başarılı savunmacı, özellikle takımı 1-0 öndeyken mücadelenin ilk yarısında yaşanan kritik pozisyonda İngiliz yıldız Harry Kane'i savunduğu pozisyonla sosyal medyada çok konuşuldu.

Wembley'de oynanan mücadelede 46 pas yapan Macar savunmacı, %84.8 gibi yüksek bir pas isabet yüzdesi yakaladı. Rakip yarı alanda ise %40 pas isabeti ile oynayan Attila Szalai, kazandığı ikili mücadelerle de tam not aldı. İngiltere karşısında girdiği 6 ikili mücadelenin 4'ünü kazanan başarılı stoper, bu alanda sahanın en başarılı isimlerinden biri oldu.

Haberin Devamı

İNGİLTERE MAÇINDAN SONRA SEVILLA İDDİASI

Attila Szalai'nin İngiltere karşısında oynadığı etkili futbolun ardından İspanyol basını, başarılı savunmacının Sevilla'nın radarında olduğunu öne sürdü.

Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; Jules Kounde'yi 80 milyon avro karşılığında bu yaz Chelsea'ye satmaya hazırlanan İspanyol temsilcisi, 22 yaşındaki savunmacının yerini Attila Szalai ile doldurmayı planlıyor.

Fransız stoperin yerine güvenilir bir alternatif arayan Monchi ve ekibinin, Macar oyuncuda karar kıldığı kaydedildi. Attila Szalai transferinde mutlu sona ulaşılamaması durumunda ise B planının Lille forması giyen Sven Botman olduğu kaydedildi.

ALİ KOÇ: 20 MİLYON AVRONUN ALTI KONUŞULMAZ BİLE

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Haziran ayında verdiği demeçte Attila Szalai için belirledikleri bonservis rakamını açıklamıştı. Başkan Koç, "Attila Szalai için 20 milyon euro'nun altı konuşulmaz bile" ifadelerini kullanarak taliplere 'kesenin ağzını açın' mesajı vermişti.

Sarı lacivertli takıma transfer olduğu dönemde piyasa değeri 800 bin avro olan Attila Szalai'nin güncel piyasa değeri 11 milyon avroya kadar yükseldi.

Haberin Devamı

FENERBAHÇE İLE 2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

2021 yılının Ocak ayında 2 milyon euro karşılığında Apollon Limassol'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Attila Szalai'nin sarı lacivertli takımla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.