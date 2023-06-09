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Süper Lig'i 3. bitirmek Beşiktaş'a 7.8 milyon TL'ye mal oldu!

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#Beşiktaş#Süper Lig#Fenerbahçe
Süper Ligi 3. bitirmek Beşiktaşa 7.8 milyon TLye mal oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 07:00

Süper Lig 2.’si F.Bahçe 172.8, 3. Beşiktaş ise 157.6 milyon TL almaya hak kazandı. Kartal ligi 2. bitirse ilk 6 payından 19 milyon 927 bin TL yerine 26 milyon 570 bin TL kazanacaktı

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Ligde 2022-23 sezonunu tamamlanmasıyla birlikte naklen yayın gelirinden kulüplerin aldığı rakamlar da netleşti. Şampiyon Galatasaray 193 milyon 791 bin TL ile yayın havuzundan alınan payda da zirvede yer aldı.

2 PUAN ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Lig ikincisi F.Bahçe 172 milyon 796 bin TL kazanırken, sezonu üçüncü basamakta tamamlayan Beşiktaş’ın kasasına ise 157 milyon 573 bin TL girdi.

Siyah beyazlılar son hafta Konyaspor ile berabere kalmayıp ligi 2. sırada bitirse ilk 6 payından 19 milyon 927 bin TL yerine 26 milyon 570 bin TL alacaktı.

Ayrıca son maçı kazanması durumunda beraberlikte verilen 1 milyon 154 bin TL yerine 2 milyon 308 TL’yi hanesine yazdıracaktı. Başka bir deyişle Kartal sezonu 3. sırada bitirerek ekstra 7 milyon 797 milyon TL kazanma fırsatını kaçırdı.

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#Beşiktaş#Süper Lig#Fenerbahçe

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