Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı: 'Avrupa kupası kazanmak çok zor değil'

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Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Guardian'a açıklamalarda bulundu.

İşte Ceyhun Kazancı'nın sözleri;

Türkiye'de eksik olan şeylerden biri sahadaki yoğunluktu. Bu yüzden Premier Lig takımlarına odaklandım.

POPÜLER OLMAYAN ADIMLAR ATMAYA ÇALIŞIYORUM

Benim odak noktam bütçeyi kontrol etmek. Popüler olmayan adımlar atmaya çalışıyorum. Popülist olmak, taraftarların önünde kahraman olmak her zaman kolaydır çünkü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın her birinin 20 milyon taraftarı var. Bu yüzden onları kontrol etmek ve onlardan gelen baskı altında çalışmak kolay değil

DELE ALLI'DE BASKI ARTTI

Taraftarların beklentileri gerçekten çok yüksekti; Dele gibi bir zamanlar 100 milyon euro değer biçilen bir oyuncuyu düşündüğünüzde, çok fazla gol ve asist bekliyorlar ama Türkiye ligi zor olduğu için bu kolay değil. Ne yazık ki, başaramadık. Gol atamadıkça ya da katkı sağlayamadıkça baskı daha da arttı. Taraftarlar, onu ıslıklamaya başladı ve onun tepkisi beklediğimiz gibi olmadı. Olan bitene daha tepkili olacağını, daha çok çalışacağını ve takım için savaşacağını düşünmüştük ama olmadı. Teknik direktör, gelecek sezon bizimle devam edecek diğer oyuncuları kullanmaya karar verdi ve o da forması için savaşmayı bıraktı.

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AVRUPA KUPASI KAZANMAK ÇOK ZOR DEĞİL

Bir Türk takımının yeniden Avrupa kupasını kazanmasının çok zor olduğunu düşünmüyorum. Türk futbolundaki en büyük sorunlardan biri planlama ve organizasyon çünkü yabancı oyuncularla hep transfer döneminin sonuna sözleşme imzalıyoruz. Tüm eleme turları Temmuz ayında ve Ağustos başında oynanıyor. Gelecek sezonun programına göre, Ağustos ayında ligde ve Avrupa'da dokuz maç oynayacağız, bu yüzden kesinlikle oyuncuları erken sözleşme imzalayıp hazırlanmamız gerekiyor

UMARIM GERİ DÖNERİZ

Gelecek sezon tek hedefimiz yine şampiyonluk. Beşiktaş her sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmalı. Taraftarımızın bunu hak ettiğine inanıyorum. Umarım gelecek sezon şampiyonluğu kazanırız ve bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne geri döneriz