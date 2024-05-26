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Süper Lig’e veda edecek son takım belli olacak! Küme düşme bölgesinde 4 bilinmeyenli denklem

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#Süper Lig#Hatayspor#Konyaspor
Süper Lig’e veda edecek son takım belli olacak Küme düşme bölgesinde 4 bilinmeyenli denklem
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 07:00

İstanbulspor ve Vavacars Karagümrük’ün ardından dün Siltaş Pendikspor’un da matematiksel olarak tüm şansı tükendi. Bu üç İstanbul ekibinin ardından Trendyol Süper Lig’e veda edecek dördüncü takım Gaziantep FK, Tümosan Konyaspor, MKE Ankaragücü ve Atakaş Hatayspor’dan biri olacak.

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Trendyol Lig’de İstanbulspor ve Vavacars Karagümrük haftaya küme düşmeleri kesinleşmiş olarak girerken, rakipleri ile arasında kapatması gereken 26 gollük bir fark bulunan Siltaş Yapı Pendikspor’un da dün ümitleri tamamen tükendi ve lige veda etti. Gelecek sezon 1. Lig’de mücadele edecek son takım için 4 aday bulunuyor. 41’er puanlı Gaziantep, Tümosan Konyaspor, 40 puanlı MKE Ankaragücü ve 38 puanlı Atakaş Hatayspor.

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4’LÜ AVERAJA KALIRSA GAZİANTEP DÜŞER

Bugün oynanacak son hafta maçlarında Gaziantep ve Konyaspor kaybeder, Ankaragücü berabere kalır, Hatayspor kazanırsa, 4 takım da sezonu 41’er puanla kapatacak ve bu durumda 4’lü averaj söz konusu olacak. 4 ekibin kendi aralarında oynadığı maçlarda Konyaspor 11, Hatayspor 9, Ankaragücü 8, Gaziantep ise 3 puan topladı. Bu durumda Gaziantep FK küme düşen son takım olacak.

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3’LÜ AVERAJDA DA KIRMIZI SİYAHLILAR VEDA EDER

Gaziantep’in içinde olduğu 41 puanlı 3’lü averaj hesaplarında kırmızı siyahlılar yine düşen takım olacak. Konya, Ankaragücü ve Hatay’ın üçlü averaja kalması durumunda ise Ankaragücü lige veda edecek. İkili averajlarda Hatayspor, Ankaragücü’ne karşı üstün durumda. Hatayspor’un Konyaspor ve Gaziantep ile ikili averajları eşit; böyle bir durumda genel averaj geçerli olacak. Hatayspor’un mutlaka kazanması gerekiyor

Bu tabloda, şu an itibariyle Hatay’ın averajı -9, Konya’nın -11, Gaziantep’in -8. Bordo beyazlı takımın iki rakibi ile de puanını eşitlemesi için onların kaybetmesi, kendisinin kazanması gerekiyor. Bu durumda ikili averajda Konya ile Gaziantep’e üstünlük sağlıyor ve kendini kurtarıyor. 4 takımın kaderini belirleyecek maçlar şöyle: Konya-G.Saray, Pendik-Gaziantep, Hatay-Rize, Trabzon-A.Gücü.

LiGDE KALMA SAVAŞI VEREN 4 TAKIMIN KENDi ARALARINDA OYNADIĞI MAÇLARIN SONUÇLARI

Gaziantep-Konyaspor: 1-1, 2-0
Gaziantep-Ankaragücü: 0-1, 1-3
Gaziantep-Hatayspor: 1-1, 0-0
Konyaspor-Ankaragücü: 1-0, 1-1
Konyaspor-Hatayspor: 2-0, 1-3
Ankaragücü-Hatayspor: 0-0, 1-2

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#Süper Lig#Hatayspor#Konyaspor

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