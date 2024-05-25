Rey Manaj, Sivasspor'a veda etti! Teklif yağdı, yeni takımı...

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Trendyol Süper Lig'in son haftasında Sivasspor, evinde Kayserispor’u konuk etti. Karşılaşma sonunda kırmızı-beyazlı takımdan ayrılacak olan golcü futbolcu Rey Manaj, tribünleri selamlayarak el salladı ve veda etti.

Taraftarların tezahüratları eşliğinde statta tur atan Rey Manaj, alkışlar eşliğinde sahadan ayrıldı.

Diğer yandan Manaj’a birçok kulüpten teklif geldiğini ve Sivasspor Yönetimi'nin kısa süre içerisinde futbolcu ile kararı açıklayacağı öğrenildi.

“MANAJ'IN SÖZLEŞMESİ VAR"

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Kayserispor maçı sonrası Rey Manaj ile ilgili yöneltilen soruya, "Belki selam veriyordur, göndermeyebiliriz. Sözleşmesi var. Yönetim kurulumuz bakacak. Ekonomik anlamda Sivasspor camiamızı mutlu edecek bir teklif gelirse göndeririz” dedi.

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Bir gazetecinin “Rey Manaj maç sonu taraftarla vedalaştı. Bu konu hakkında neler söylersiniz?” sorusuna Uygun, “Belki selam veriyordur, göndermeyebiliriz. Sözleşmesi var. Yönetim kurulumuz bakacak. Rey Manaj gerçekten topa iyi vuran ve yeteneği olan bir futbolcu. Rey Manaj’a ayrıca teşekkür ediyorum. Ekonomik anlamda Sivasspor camiamızı mutlu edecek bir teklif gelirse göndeririz. Zaten açıklamıştık. 15 milyon Euro’yu veren Manaj’ı alır demiştik” yanıtını verdi.