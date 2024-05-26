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Real Madrid'de Toni Kroos'tan gözyaşlarıyla veda! Arda Güler...

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#Arda Güler#Toni Kroos#Real Madrid
Real Madridde Toni Kroostan gözyaşlarıyla veda Arda Güler...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 00:33

LaLiga'nın son haftasında Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Real Betis'le golsüz berabere kaldı. Real Madrid ligi beraberlikle tamamlarken Alman yıldız Toni Kroos'un vedasında duygusal anlar yaşandı.

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İspanya LaLiga'da sezonun son maçında Real Madrid, sahasında Real Betis'i ağırladı.

Santiago Bernabeu'da oynanan maçta gol pozisyonları olsa da gol sesi çıkmadı ve iki takım da sezonu birer puanla tamamladı.

LaLiga'yı Real Madrid 95 puanla, Real Betis ise 57 puana ulaştı.

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KROOS BERNABEU'DA SON MAÇINA ÇIKTI

Real Madrid'de Alman yıldız Toni Kroos, Santiago Bernabeu'da taraftarlara veda etti.

Toni Kroos, hafta için yaptığı açıklamayla 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından emekli olacağını duyurmuştu.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kross, alkışlar arasında oyundan çıkarken ailesi ve Real Madridli taraftarla gözyaşlarını tutamadı.

34 yaşındaki orta saha oyuncusu, Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'la oynanacak final maçıyla Real Madrid formasını son kez giyecek.

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ARDA GÜLER SÜRE ALMADI

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler maça yedekler arasında başlarken süre almadı.

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#Arda Güler#Toni Kroos#Real Madrid

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