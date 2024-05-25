Travmatik son! Şampiyonluk son maçta gitti

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Zenit, Rusya Ligi'nde son haftaya lider giren Dinamo Moskova'nın son maçta yenilmesinin ardından şampiyonluğunu ilan etti.

Rusya Premier Lig'in son haftasında Rostov'u konuk eden Zenit, 65. dakikada penaltıdan Gustavo Mantuan ve 85. dakikada Artur Victor Guimaraes kaydetti. Rostov'un tek golü ise 54. dakikada Ronaldo'dan geldi.

Son haftaya lider giren Dinamo Moskova ise Krasnodar'a 52. dakikad Jhon Cordoba'nın golüyle 1-0 kaybetti ve şampiyonluğu Zenit'e kaptırdı.

Son maçların ardından Rusya Premier Ligi 2023-24 sezonunu 57 puanla Zenit lider, 56 puanla Krasnodar ikinci, 56 puanla Dinamo Moskova ise üçüncü tamamladı.