Süper Lig'de son haftalara girilirken dikkat çeken şampiyonluk yorumu: Galatasaray'ın görünmeyen kahramanı Jorge Jesus

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Hürriyet Yazarları Uğur Meleke, Güntekin Onay, Banu Yelkovan ve Mehmet Arslan, Futbol Konseyi'nde haftanın maçlarını ve yaşanan gelişmeleri masaya yatırdı.

1- Son 12 haftada 34 puan alan Beşiktaş, 2. yarının da lideri. Bunda ‘takım oyunu’ mu yoksa ‘bireysel performanslar’ mı daha çok rol oynadı?

GÜNTEKiN ONAY: KADRO İSTİKRARI YAKALANDI, PERFORMANSLAR ARTTI

Beşiktaş, kaliteli kadrosuna rağmen asla büyük takım mantalitesine sahip olmayan Fransız teknik adam Valerien İsmael’e gereğinden fazla kredi verdi. İsmael ile yolların ayrılmasının ardından yeniden göreve gelen Şenol Güneş her şeyden önce Beşiktaş’ın futbol misyonunu biliyor. İlk dokunuşu ofansif oyuna yönelerek yaptı. Kaleci Mert Günok hamlesi zor geçen bazı maçlarda takımı ayakta tuttu. Ayrıca bir kadro istikrarı yakalandı ve başta Arthur Masuaku, Valentin Rosier ve Nathan Redmond olmak üzere birçok oyuncunun performansları Şenol Güneş’in takımın başına geçmesiyle yukarıya çıktı. Ama sezonun devre arasında takıma katılan ve Süper Lig’de çıktığı 14 karşılaşmada 12 gol atmayı başaran Vincent Aboubakar siyah beyazlı takımdaki bu yükselişteki en önemli figür.

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UĞUR MELEKE: DOKUNULMUŞ BİREYLERDEN OLUŞAN TAKIM; BEŞİKTAŞ

Beşiktaş’ta bu sezon elbette Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes gibi oyunculardan özel performanslar söz konusu. Ama bunların hepsine dokunmayı ve verim almayı başaran bir teknik adam Şenol Güneş. O yüzden siyah beyazlı takımın elde etmiş olduğu bu başarısını “dokunulmuş, maksimum verim alınmış bireylerden oluşan bir takım hüviyeti” ile açıklayabiliriz.

BANU YELKOVAN: İSMAEL-GÜNEŞ DEĞİŞİKLİĞİ DAHA ERKEN YAPILSA!

Bu sezona en çok hayıflanan takımın sezon sonunda puan cetvelinde ikinci sırada kalacak olan takım olduğunu düşünenler bence Beşiktaş’ın üzüntüsünü hafife alıyor olacaklar. Valerien İsmael’in gidişi, Şenol Güneş’in gelişi sonrası siyah beyazlılarda büyük bir değişim yaşandı.

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Güneş sonrası sadece ikinci yarının en çok puan toplayan takımı olmakla kalmadılar hem çok iyi bir ekip oyunu yakaladılar hem de Mert Günok, Arthur Masuaku, Valentine Rosier, Nathan Redmond ve Vincent Aboubakar başta olmak üzere bazı oyuncuların bireysel performanslarıyla öne çıktılar.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında her takımın şampiyonluk parolasıyla başladığı bir sezonda siyah beyazlılar Valerien İsmael-Şenol Güneş değişikliğini daha erken yapmış olsalardı belki de yarışın en önünde olacaklardı.

MEHMET ARSLAN: ŞENOL GÜNEŞ DOKUNUŞU DİYE BİR GERÇEK VAR

Şenol Güneş 2022-23 sezonunda ikinci yarının lideri.

Cenk Tosun, Nathan Redmond, Vincent Aboubakar Süper Lig’in yıldızı.

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Şenol Güneş dokunuşu diye bir gerçek var Beşiktaş’ta. Hem takıma, hem de oyunculara dokundu.

Bireysel olarak da, takım oyunu olarak da gelişme gösterdi Beşiktaş. Siyah beyazlı takımda Fransız teknik adam Valerien İsmael’in gönderilmesine kesinlikle karşı çıkan biri olarak söylüyorum. Şenol Güneş bu yükselişin mimarıdır. Ve öyle sanıyorum ki, önümüzdeki sezonun da en iddialı takımı Şenol Güneş’in takımı olacaktır.

2- G.Saray, Ankara’da şampiyonluğu ilan edebilir. Böyle erken fırsat bulacağını tahmin ediyor muydunuz? Sizce en çok ne etki etti bu farka?

"GALATASARAY'IN GÖRÜNMEYEN KAHRAMANI JORGE JESUS"

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MEHMET ARSLAN: HOCASINDAN BAŞKANINA BAŞARI TÜM CAMiANINDI

Sezona başlayan Galatasaray’ın şampiyon olacağına sıfır ihtimal veriyordum. Ama sezon başladıktan sonra yaptıkları transferler ve oynadıkları futbolla bunu sonuna kadar hak ettiler. Bu başarı hocasından başkanına kadar tüm Galatasaray camiasınındır. Ama bu şampiyonluğun görünmeyen bir kahramanı daha var. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus... Yaptığı hatalarla en az Okan Buruk kadar Galatasaray’ın şampiyonluğunda pay sahibi oldu.

UĞUR MELEKE: NOKTA TRANSFERLER, DOĞRU HOCA VE KAZANMA KARAKTERİ

Galatasaray’ın böyle erken bir fark yakalamasını 3 ana gerekçede açıklayabiliriz: Çok iyi, nokta atışı transferler yaptılar. Ligin en iyi yerli stoperi Abdülkerim, en iyi ön liberosu Torreira ve en iyi santrforu İcardi, hepsi bu sezon alındı. Doğru hocayı tercih ettiler. Kariyerinde UEFA Kupası, Serie A’sı, ikinci ligi, Anadolu’su her şeyi olan komple bir teknik adama görev verdiler. Üçüncüsü de kulübün “winner” (kazanan) karakteri. Galatasaray bir sezonun son bir iki ayına yarışta giriyorsa genelde kazanıyor.

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BANU YELKOVAN: SAĞLAM OMURGASI VE YAKALANAN SON SERi ÖNEMLi FAKTÖRLER

Galatasaray şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etmiş olsa da, Türk futbolundaki şahsi tecrübem bir takım matematiksel olarak şampiyon olmadıkça, onu şampiyon ilan etmemek yönünde. Yine de bana sorarsanız; Galatasaray’ın Mauro İcardi, Lucas Toreira, Victor Nelsson ve Fernando Muslera’nın oluşturduğu omurgasının sağlam olması, takımda her maçtan sonra şahit olduğumuz takımdaşlık duygusu ve Başakşehir maçından sonra yakalanan seri bu konuda en önemli faktörler.

GÜNTEKiN ONAY: 6 GOL YEDi, SONRA RAKiPLERE POZiSYON DAHi VERMEDi

Galatasaray, 5 puan kaybettiği Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında yediği 6 golün ardından oynadığı son 3 maçta rakiplerine pozisyon dahi vermedi. 32 lig maçında 24 galibiyet, 4’er yenilgi ve mağlubiyet alan sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk 2.39’luk puan ortalamasıyla harika bir iş başardı. Takıma sezon başında katılan Mauro İcardi ve Lucas Torreira’nın kaliteleriyle fark yaratması da Galatasaray’ın bu başarısında önemli etken.

3- Ümraniye düştü. Samsun ve Rize terfi etti. Seneye lig 20 takımla oynanacak. 20 takımlı model kalıcı mı olmalı? Lig kaç takımla oynanmalı?

UĞUR MELEKE: ÖNÜMÜZDEKi SEZON UMARIM 5 TAKIM DÜŞER

21 ve 19 takımlı lig kâbustu. Umarım bir daha tek sayı kâbusunu yaşamayız. Avrupa’ya 4 temsilci gönderen, alt lige 3 düşüren bir turnuva için 20 takım dahi çok fazla. Önümüzdeki sezon umarım 5 takım düşer ve 18’li formata geri döneriz. Eğer önce 19, sonra 18’e geçeceğiz diyip bize yine tek sayıda takım olan “bay” uygulamalı bir sezon yaşatırlarsa büyük tepki göstereceğimi şimdiden ifade edeyim.

BANU YELKOVA: AVRUPA VE KUPA DA EKLENiNCE 20 TAKIMLI LiG ZORLAYICI OLACAK

20 takımlı lig belki bu çok özel sezon sonrası zorunluluk olarak ortaya çıktığından kabul edilebilir. Ancak Süper Lig’in sürekli 20 takımla oynanması, sezonun boyunu uzatacağından, Avrupa kupaları maçları ve Ziraat Türkiye Kupası takvimi de eklendiğinde zorlayıcı olacaktır. Önümüzdeki sezon Avrupa Futbol Şampiyonası nedeniyle sezonunun 19 Mayıs 2024’te tamamlanacağını da hatırlatmakta fayda var. Her sezon Avrupa Kupası maçları sonrası takımlardaki düşüşü ve sakatlıkları da hatırladığımızda bence bizim lig için 18 takım sanki daha uygun.

GÜNTEKiN ONAY: DAHA REKABETÇi BiR LiG iÇiN 18 TAKIM DAHA UYGUN

Bence ideal olanı 3 takımın küme düştüğü 18 takımlı bir Süper Lig. 20 takımın mücadele ettiği ligde hem maç takvim çok şişkin oluyor hem de ligin genel kalitesi düşüyor. Daha rekabetçi ve dengeli bir lig için 18 takım daha uygun. Ayrıca yayın geliri dağılımı açısından da 20 kulübün yerine 18 takımın yer aldığı Süper Lig, kulüpler için ekonomik açıdan daha verimli.

MEHMET ARSLAN: KIYASIYA MÜCADELE İÇİN 16 TAKIMLI LİGDEN YANAYIM

Adı Süper Lig. Ama bu ligde oynayan bazı takımların stadı bile yok. Adı ‘süper’ ama ligde oynayacak yabancılar için bir kriter bile yok. Dolayısıyla kaç takımla ligin oynanacağının bir kriteri de yok.

Bu lig ya kriterleri yerine getirmiş 18 takımla oynanmalı ya da 16 takımla. 16 takımlı Süper Lig’e, İngiltere’de olduğu gibi gerekirse bir de Lig Kupası adı altında bir organizasyon daha eklenmeli. Ben kıyasıya mücadele için 16 takımlı ligden yanayım.

4- Farklı Karagümrük galibiyeti sonrası Bjelica, “Böyle oynarsak çok iyi yerlere geliriz” dedi. Trabzonspor sizce de bu ışığı verdi mi?

BANU YELKOVAN: KADRO IŞIK VERMiYOR TAKViYE YAPILMASI ŞART

Trabzonspor’un kadrosu doğrusu bana cok ışık vermiyor. Son şampiyon unvanıyla lige başlayan bordo mavili takımın eksik çok mevkisi var. Bu sezon gol yollarında oldukça etkisiz kaldıkları, kaybettikleri çok maç oldu. Takımın başına getirilen Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile önümüzdeki sezon belki bu senekinden daha fazla puan toplayabilirler ama sampiyonluğa oynamak için kadroya takviye yapmaları gerek.

MEHMET ARSLAN: iNiŞ-ÇIKIŞLARIN ARDINDAN TEK GALiBiYET REFERANS OLAMAZ

Bu kadar inişli çıkışlı bir performanstan sonra alınan bir galibiyet gelecek sezon için referans olamaz. Sizin sergilediğiniz performans kadar rakiplerinin gelişimi de önemli. Bu açıdan bakınca ben Nenad Bjelica kadar iyimser olamıyorum. Trabzonspor için önemli olan önümüzdeki sezon değil, önümüzdeki 3-4 sezon. O 3-4 sezonu iyi planlarlar ve hayata geçirirlerse rekabet güçleri artar. Ama gelecek sezon da hoca değiştirip sonuç bekleyeceklerse bu kısır döngü devam eder.

GÜNTEKİN ONAY: 4-1’LiK GALiBiYET TRABZON iÇiN ALDATICI OLABiLiR

Trabzonspor, Karagümrük karşısında özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında iyi futbol oynadı. Ancak konuk takımın deplasmanda isteksiz bir futbol sergilediğini de unutmayalım. Bordo mavililerin attığı ilk 2 gol ise kaleci Batuhan Şen’in hediyesiydi. O yüzden 4-1 gibi farklı bir skorlanan kazanılan Karagümrük maçı Karadeniz temsilcisi için aldatıcı olabilir.

UĞUR MELEKE: TRABZONSPOR CAMiASI BJELiCA’YA ZAMAN TANIMALI

Nenad Bjelica’nın çalışkanlığına, Futbol aklına ve deneyimine ben itimat ediyorum. Bu sezon tabii ki denemeler yapacak, tabii ki inişli çıkışlı sonuçlar alacak. Arif’i oynatıyor, bence iki Taha’ya da şanslar vermeli. Bjelica’ya zaman tanımalı Trabzon camiası. Bir takımın Nisan-Mayıs’ta teknik adam değiştirmesi dezavantaj gözükse de aslında içinde önemli bir fırsat da taşımakta. Hocanın üzerinde galibiyet baskısı yok. Resmi maçları yeni sezonun hazırlık müsabakaları gibi ele alma kredisi var. Üçlü savunma dener, yedek kaleciyi dener, genç oyunculara şans verir. Yeni sezon hazırlığı için muazzam bir imkân bu. İnsanlar unutmasın, Abdullah Avcı da görevdeki ilk yarım sezonunu doğru değerlendirmiş ve şampiyonluk yılının tohumlarını ekmişti.