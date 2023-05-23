Enner Valencia'nın menajeri teklifleri duyurdu ve tarih verdi

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Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin en önemli ismi hiç şüphesiz ki Enner Valencia...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 29 maçta 28 kez gole imza atan Ekvadorlu oyuncu, beş kez de asist yapma başarısı gösterdi. 33 yaşındaki oyuncu tüm kulvarlarda ise, sarı-lacivertli formayla 32 kez gol atmayı başarırken altı kez de asist yaptı.

KRALLARLA YARIŞIYOR

Kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Enner Valencia, Trabzonspor karşılaşmasında golünü atarak, Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan (28) Alex De Souza'nın rekoruna ortak olmuştu. Toplamda 44. resmi maçında 32. golünü atan Ekvadorlu yıldız, Kanarya tarihinde Aykut Kocaman (1994-1995 43 maçta, 32 gol) ve Tanju Çolak'ı (1992-1993 32 maç, 32 gol) da yakaladı.

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Valencia, gollerini atmaya devam ederken, geleceğiyle ilgili bir gelişme henüz yok. Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularından biri olan 33 yaşındaki forvetin, sezon sonunda bitecek olan kontratının uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

MENAJERİ RESMEN AÇIKLADI

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan Enner Valencia'nın geleceği belirsizliğini korurken, 33 yaşındaki oyuncunun menajerinden açıklama geldi.

Valencia'nın menajeri Chalo Vargas, El Canal del Futbol'da yaptığı oyuncunun geleceğiyle ilgili bilgiler vererek; "Cuma günü Enner ve ailesiyle bir araya gelerek masadaki seçenekler doğrultusunda karar vereceğiz. Önceliğimiz Fenerbahçe ile sözleşme yenileme, ancak Brezilya, Meksika, Dubai ve Suudi Arabistan takımlarıyla da görüşüyoruz. Dubia ve Suudi Arabistan'ı ikinci plan olarak düşünüyoruz. Enner için en önemli şey futbol oynamak. 33 yaşında olmasına rağmen en iyi dönemini geçiriyor. A Milli Takım'da oynamaya devam etme düşüncesi alınacak kararda etkili olacak" ifadelerini kullandı.