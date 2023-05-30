Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşacak takımın kazanacağı ücret belli oldu! Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki fark...

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Süper Lig’de 22 şampiyonlukla bu alanda zirvede yer alan Galatasaray 23. kez mutlu sona ulaşırsa toplamda 198 milyon TL’yi kasasına koyabilecek. Bu sezon 25 galibiyet, 5 beraberliği bulunan Cimbom kalan 2 maçını da kazanırsa 27 galibiyete ulaşacak ve katılım hakkı (33.4 milyon TL), galibiyet ödülü (2.3 milyon TL), Beraberlik ödülü (1.15 milyon TL) geçmişteki her şampiyonluk (2.86 milyon TL) kalemlerinden yaklaşık 200 milyon TL elde edecek. Ligde 23 zaferi bulunan F.Bahçe ise son 2 karşılaşmayı da kazanıp 25 galibiyetle şampiyonluğu elde ederse 190 milyon TL alacak.

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ŞAMPiYONA SEZONUN ASiSTiNi iNTER YAPTI

Süper Lig’de şampiyon ya bugün ya da pazar günü Nef Stadı’nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde belli olacak. Ancak ligi zirvede bitiren takım kim olursa olsun Inter sayesinde sezonu 2 hafta geç açacak. İtalyan devinin geçen haftaki sonuçlarla birlikte ligi ilk 4 içinde bitirmeyi ve Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı garantilemesi sonrası Süper Lig şampiyonu Devler Ligi yolculuğuna 1. ön elemeden değil 2. ön eleme turundan başlayacak. 11-12 Temmuz yerini 25- 26 Temmuz’da ilk maçına çıkacak olan temsilcimizin gruplara kalabilmesi için 3 turu geçmesi gerekiyor.

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KUTLAMALAR iÇiN DERBi BEKLENECEK

Galatasaray bugün şampiyonluğunu ilan ederse İstanbul’da herhangi bir kutlama olmayacak. Sarı kırmızılı kafile sabaha karşı 03.00’te İstanbul’da olacağı için, hem saatin çok geç olması hem de güvenlik nedeniyle bir organizasyon yapılmayacak. Şampiyonluk için zafer kutlaması pazar günü NEF Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe derbisinde gerçekleştirilecek.