Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşacak takımın kazanacağı ücret belli oldu! Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki fark...

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray
Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşacak takımın kazanacağı ücret belli oldu Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki fark...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 07:00

Spor Toto Süper Lig'de son 3 hafta girilirken şampiyon olacak takımın kazanacağı rakam belli oldu.

Haberin Devamı

Süper Lig’de 22 şampiyonlukla bu alanda zirvede yer alan Galatasaray 23. kez mutlu sona ulaşırsa toplamda 198 milyon TL’yi kasasına koyabilecek. Bu sezon 25 galibiyet, 5 beraberliği bulunan Cimbom kalan 2 maçını da kazanırsa 27 galibiyete ulaşacak ve katılım hakkı (33.4 milyon TL), galibiyet ödülü (2.3 milyon TL), Beraberlik ödülü (1.15 milyon TL) geçmişteki her şampiyonluk (2.86 milyon TL) kalemlerinden yaklaşık 200 milyon TL elde edecek. Ligde 23 zaferi bulunan F.Bahçe ise son 2 karşılaşmayı da kazanıp 25 galibiyetle şampiyonluğu elde ederse 190 milyon TL alacak.

Gözden KaçmasınFenerbahçe ile anılan Dominik Livakovic için transfer iddiası Prensipte anlaşıldıFenerbahçe ile anılan Dominik Livakovic için transfer iddiası! Prensipte anlaşıldıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınGalatasaray’a Ankara’da coşkulu karşılamaGalatasaray’a Ankara’da coşkulu karşılamaHaberi görüntüle

ŞAMPiYONA SEZONUN ASiSTiNi iNTER YAPTI

Süper Lig’de şampiyon ya bugün ya da pazar günü Nef Stadı’nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde belli olacak. Ancak ligi zirvede bitiren takım kim olursa olsun Inter sayesinde sezonu 2 hafta geç açacak. İtalyan devinin geçen haftaki sonuçlarla birlikte ligi ilk 4 içinde bitirmeyi ve Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı garantilemesi sonrası Süper Lig şampiyonu Devler Ligi yolculuğuna 1. ön elemeden değil 2. ön eleme turundan başlayacak. 11-12 Temmuz yerini 25- 26 Temmuz’da ilk maçına çıkacak olan temsilcimizin gruplara kalabilmesi için 3 turu geçmesi gerekiyor.

Haberin Devamı

KUTLAMALAR iÇiN DERBi BEKLENECEK

Galatasaray bugün şampiyonluğunu ilan ederse İstanbul’da herhangi bir kutlama olmayacak. Sarı kırmızılı kafile sabaha karşı 03.00’te İstanbul’da olacağı için, hem saatin çok geç olması hem de güvenlik nedeniyle bir organizasyon yapılmayacak. Şampiyonluk için zafer kutlaması pazar günü NEF Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe derbisinde gerçekleştirilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

Her şey 60 saniye içinde oldu 270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim

Her şey 60 saniye içinde oldu! '270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim'

#Alex Messenger
Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

#Prenses Leonor
YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

#Sağlık