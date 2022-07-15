Süper Lig'de oyuncu satışında zirve Fenerbahçe'nin! Galatasaray 19.3 milyon Euro kazandı, Beşiktaş ise 3 yılda 0 çekti

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29 Ağustos 2019’da Garry Medel’i 1.5 milyon Euro bonservisle İtalyan ekibi Bologna’ya satan Beşiktaş sonrasında giden oyunculardan bonservis kazanamadı. Bu yıl Rıdvan Yılmaz transferi ile bu şanssızlığı kırmaya çok yaklaşan siyah beyazlılar, Kostic’i satamayan Eintracht Frankfurt’un son anda caymasıyla yine hedefine ulaşamadı.

Beşiktaş, 29 Ağustos 2019’da Garry Medel’i 1.5 milyon Euro bonservisle Bologna’ya satarken, bu aynı zamanda siyah beyazlıların bonservis geliri elde ettiği son transfer oldu. O tarihten bu yana hiçbir oyuncusundan gelir elde edemeyen Kartal, son olarak genç sol bek Rıdvan Yılmaz için Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt’la yapılan görüşmelerde bu şanssızlığını kırmaya çok yaklaşmasına rağmen Almanların son anda caymasıyla bu da suya düşmek üzere.

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KOSTİC, INTER’E GİTMEYİNCE

Siyah beyazlılarda sportif direktör Ceyhun Kazancı, önceki gün yaptığı açıklamada, “Frankfurt takımı net bir şekilde söyledi. Bir oyuncu satışı gerçekleştirmek istiyorlardı. Bitmek üzereydi. O bitmedi” ifadelerini kullanırken, Alman ekibindeki söz konusu oyuncunun Kostic olduğu öğrenildi. Sırp futbolcunun İtalyan ekibi Inter’e gitmesi bekleniyordu. Ancak gelinen durumda takımda kalma ihtimali güçlendi. Bu durumun da Rıdvan transferini etkilediği aktarılıyor.

FENERBAHÇE BÜYÜK FARK ATTI

Kartal, 2019-20 sezonundan sonra tam 59 kez bir oyuncusu ile yollarını ayırırken yaparken bazı futbolcularla vedalaştı ya da kiralık gönderdi. Beşiktaş, buna rağmen söz konusu isimlerinden hiçbirinden kazanç sağlayamadı. Bu süreçte siyah beyazlıların ezeli rakiplerinden Fenerbahçe ile Galatasaray ise yaptıkları satışlardan önemli kazanç elde etmeyi başardı. 3 Büyükler içinde Fenerbahçe toplamda 38 milyon 860 bin Euro’luk transfer geliri ile zirveye çıktı. Galatasaray da transferde 19 milyon 390 milyon Euro’luk gelir elde etti.

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