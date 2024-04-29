Süper Lig'de ne Edin Dzeko ne Mauro Icardi; en iyisi Michy Batshuayi

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Fenerbahçe’nin Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, gol atma sıklığı istatistiğinde açık ara farkla Süper Lig’in en başarılı futbolcusu... Bu sezon forma giydiği 24 lig maçının sadece 2’sine ilk 11’de başlayan, geri kalan 24’ünde sonradan oyuna dahil olan Batshuayi, toplam 566 dakika süre alırken, 11 gol atmayı başardı.. 30 yaşındaki futbolcu ortalama 51.4 dakikada 1 gol sevinci yaşarken, Süper Lig’de 10 ve üzeri gol atan oyuncular içinde açık ara farkla en başarılı isim oldu.

SEZONUN FLAŞ İSMİ REY MANAJ 4. SIRADA

Gol atma sıklığı istatistiğinde Batshuayi’nin en yakın takipçisi, dün Gaziantep’e 3 gol birden atan Onuachu oldu. Trabzonsporlu futbolcu, 18 maçta bin 308 dakika oynayıp 18 gol kaydetti ve 109 dakikalık ortalamaya ulaştı. Galatasaraylı İcardi 30 maçta 2 bin 496 dakika süre alıp 21 gol atarken, ortalama 118.8 dakikada 1 gol kaydetti. Sivassporlu Manaj, 29 maçta 2 bin 145 dakika oynayıp 18 gol attı ve ortalama 119.1 dakikaya ulaştı. Fenerbahçeli Dzeko, 33 maçta 2 bin 596 dakika forma giyip 21 gol kaydetti (ortalama 129.8 dakika).

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LİGDEKİ 11 GOLÜNÜN 4’Ü MAÇ KAZANDIRDI

Michy Batshuayi’nin Süper Lig’de attığı 11 golün 4’ü Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren goller oldu. Önceki günkü Beşiktaş derbisi dışında ilk 11 başladığı diğer maç olan 4-3’lük Kayserispor deplasmanında takımının son 3 golüne imza atan Belçikalı futbolcu, 1-0’lık RAMS Başakşehir karşılaşmasında 90+4’te penaltıdan, 2-1’lik Karagümrük maçında yine penaltıdan, 3-2’lik Trabzonspor deplasmanında ve 2-1’lik Kasımpaşa maçlarında 90+7’de penaltıdan attığı gollerle Fenerbahçe’ye 3 puan kazandırdı.

AVRUPA’DA VE KUPADA 12 GOL ATTI

Fenerbahçe’nin 2022’de 3.5 milyon Euro’ya Chelsea’den aldığı Batshuayi, Süper Lig’deki 11 gol, 1 asistinin yanı sıra, daha çok forma şansı bulduğu UEFA Konferans Ligi’nde 6 gol, 1 asist, Ziraat Türkiye Kupası’nda 6 gol üreterek toplamda 23 gol, 3 asiste ulaştı.

SÜPER LiG’DE 10 VE ÜZERi GOL ATAN FUTBOLCULARIN DAKiKA/GOL ORTALAMALARI

FUTBOLCU MAÇ GOL SÜRE* D/G**

Michy Batshuayi 24 11 566 51.45

Paul Onuachu 18 12 1.308 109

Mauro İcardi 30 21 2.496 118.8

Rey Manaj 29 18 2.145 119.1

Edin Dzeko 33 20 2.596 129.8

Mahmoud Trezeguet 22 10 1.408 140.8

Semih Kılıçsoy 30 11 1.789 162.6

İrfan Can Kahveci 30 12 1.971 164.2

Nuno Da Costa 25 12 1.983 165.2

Krzystof Piatek 31 14 2.470 176.4

Sokol Cikalleshi 29 11 2.037 185.1

Mame Thiam 32 15 2.804 186.9

Adam Buksa 30 14 2.657 189.8

Kerem Aktürkoğlu 33 12 2.352 196

Aytaç Kara 33 14 2.890 206.4

Oğuz Aydın 32 11 2.367 215.1

Denis Draguş 28 11 2.415 219.5

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BATSHUAYi’NiN BU SEZON SKOR KATKISI YAPTIĞI MAÇLAR

RAKiP SKOR GOL ASiST

Başakşehir 4-0 - 1

Kayserispor 4-3 3 -

Konyaspor 7-1 1 -

Başakşehir 1-0 1 -

Antalyaspor 2-0 1 -

Kasımpaşa 2-1 1 -

Pendikspor 4-1 1 -

Trabzonspor 3-2 1 -

Karagümrük 2-1 1 -

Beşiktaş 2-1 1 -

UEFA KONFERANS LiGi

RAKiP SKOR GOL ASiST

Nordsjaelland 3-1 1 -

Ludogorets 3-1 1 1

Nordsjaelland 1-6 1 -

Union SG 3-0 1 -

KONFERANS LiGi ELEMELER

RAKiP SKOR GOL ASiST

Zhimbru 4-0 2 -

NK Maribor 3-0 - 1

ZiRAAT TÜRKiYE KUPASI

RAKiP SKOR GOL ASiST

Adanaspor 6-0 4 -

Gaziantep 2-0 2 -