Süper Lig'de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı! Liderin maçında...

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’de haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 MKE Ankaragücü - Alanyaspor (Eryaman): Emre Kargın

20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor (Tüpraş): Ali Şansalan

4 Mayıs Cumartesi:

16.00 İstanbulspor - Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu): Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji): Atilla Karaoğlan

19.00 Samsunspor - Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs): Abdulkadir Bitigen

5 Mayıs Pazar:

16.00 Başakşehir FK - Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim): Mert Güzenge

19.00 Galatasaray - Sivasspor (Rams Park): Arda Kardeşler

19.00 Gaziantep FK - Hatayspor (Kalyon): Halil Umut Meler

6 Mayıs Pazartesi:

20.00 Antalyaspor - Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya): Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Konyaspor - Fenerbahçe (Medaş Konya Büyükşehir): Bahattin Şimşek