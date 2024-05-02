Süper Lig'de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı! Liderin maçında...

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Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’de haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 MKE Ankaragücü - Alanyaspor (Eryaman): Emre Kargın
20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor (Tüpraş): Ali Şansalan
4 Mayıs Cumartesi:
16.00 İstanbulspor - Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu): Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji): Atilla Karaoğlan
19.00 Samsunspor - Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs): Abdulkadir Bitigen
5 Mayıs Pazar:
16.00 Başakşehir FK - Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim): Mert Güzenge
19.00 Galatasaray - Sivasspor (Rams Park): Arda Kardeşler
19.00 Gaziantep FK - Hatayspor (Kalyon): Halil Umut Meler
6 Mayıs Pazartesi:
20.00 Antalyaspor - Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya): Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Konyaspor - Fenerbahçe (Medaş Konya Büyükşehir): Bahattin Şimşek