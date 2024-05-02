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Süper Lig'de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı! Liderin maçında...

Güncelleme Tarihi:

#Hakem#Süper Lig#Halil Umut Meler
Süper Ligde 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı Liderin maçında...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 12:47

Süper Lig’in 35’inci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’de haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 MKE Ankaragücü - Alanyaspor (Eryaman): Emre Kargın
20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor (Tüpraş): Ali Şansalan

4 Mayıs Cumartesi:

16.00 İstanbulspor - Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu): Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji): Atilla Karaoğlan
19.00 Samsunspor - Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs): Abdulkadir Bitigen

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5 Mayıs Pazar:

16.00 Başakşehir FK - Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim): Mert Güzenge
19.00 Galatasaray - Sivasspor (Rams Park): Arda Kardeşler
19.00 Gaziantep FK - Hatayspor (Kalyon): Halil Umut Meler

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6 Mayıs Pazartesi:

20.00 Antalyaspor - Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya): Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Konyaspor - Fenerbahçe (Medaş Konya Büyükşehir): Bahattin Şimşek

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#Hakem#Süper Lig#Halil Umut Meler

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