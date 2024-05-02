Trabzonspor'dan Nicolas Pepe'ye halı saha uyarısı

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Takımın en maliyetli oyuncularından biri olan Fildişi Sahilli futbolcunun sakatlanma ihtimalini hesaba katmadan kendisini riske atması karşısında bordo mavililerin oyuncuya uyarıda bulunması bekleniyor.

12 milyon Euro piyasa değerine sahip Paul Onuachu’dan sonra 10 milyon Euro ile takımın en değerli 2. ismi olan 28 yaşındaki futbolcu bu sezon Trabzonspor forması ile 18 maça çı karken 5 gol, 2 asistlik performansa imza attı.

Avcı, Onuachu'nun kalmasını istiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımda kiralık olarak oynayan golcü Paul Onuachu’nun yeni sezonda da takımda kalmasını istiyor. Deneyimli teknik adam kalması için Nijeryalı oyuncu ile bire bir görüşmeler yaparken, Southampton’un kararı transferde belirleyici olacak.

Bu arada Karadeniz ekibi Fransa 1. Lig takımlarından Nantes’ta kiralık olarak forma giyen ve aslen Valencia’nın oyuncusu olan Türk asıllı stoper Eray Cömert ile de ilgileniyor.

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