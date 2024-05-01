Göztepe’den Trabzonspor'a Paul Onuachu çalımı! Bonservisi Southampton'da olunca...

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Trendyol 1’inci Lig’de geçen hafta evinde Gençlerbirliği’ni 2-0 yenerek 2 sene sonra Süper Lig’e dönmeyi garantileyen Göztepe, yeni sezon planlarına da erken başladı.



Süper Lig’de güçlü ve kaliteli bir kadroyla mücadele etmeyi planlayan sarı-kırmızılılar Nijeryalı golcü Paul Onuachu’yu transfer etmek için kolları sıvadı.

Şu an Trabzonspor’da kiralık olarak forma giyen, bonservisi ise Göztepe ile birlikte Sport Republic şirketinin yönettiği İngiltere ekibi Southampton’da olan Onuachu’nun yeni sezonda takıma kazandırılacağı ifade edildi.

Trabzonspor’la 30 Haziran 2024 tarihinde sözleşmesi sona erecek 29 yaşındaki futbolcunun kariyerine Süper Lig’de devam etmek istediği biliniyor.

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ABDULLAH AVCI'NIN GÖZDESİ



Trabzonspor’un İngiliz ekibi Southampton’dan 1 yıllığına kiralık olarak transfer ettiği Paul Onuachu, uzun süren sakatlığının ardından hem performansı hem de attığı gollerle haftaya damga vurdu.

Bordo-mavili takımın golcü oyuncusu Süper Lig’in 34’üncü haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçta attığı 3 gol ve 1 asist ile muhteşem bir dönüş yaptı. Trabzonspor, 18 maçta forma giyen Onuachu’nun gol attığı 9 maçtan 7’sini (Beşiktaş, Pendikspor, Fenerbahçe, Konyaspor, Samsunspor, İstanbulspor, Gaziantep FK) galibiyetle tamamlarken, Sivasspor’la berabere kaldı. Hatayspor’a ise ligin ilk yarısında Hatay’da oynanan karşılaşmada da gol atmasına karşın bordo-mavililer sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. 2.01’lik boy avantajına sahip olan golcü oyuncu gollerinin 7’sini kafa, 5’ini ise ayak ile kaydetti.

Abdullah Avcı'nın oyun planında büyük öneme sahip dev forvetin gelecek sezonki adresi şimdiden merak konusu.

MATEUSZ LIS DE DEVAM EDECEK

Trabzonspor’la 30 Haziran 2024 tarihinde sözleşmesi sona erecek 29 yaşındaki futbolcunun kariyerine Süper Lig’de devam etmek istediği de bildirildi.

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İlk bombayı Onuachu’yu kadroya dahil ederek patlamaya hazırlanan İzmir ekibinin, yine bonservisi Southampton’da olan kaleci Mateuzs Lis’le de yeni sezonda yola devam edeceği vurgulandı.

Bu sezon Trabzonspor formasını 18 maçta terleten Paul Onuachu 12 gol attı. Bordo-mavililerin son olarak 2-0 geriden gelip 4-2 kazandığı Gaziantep FK maçında forma giyen Onuachu hat-trick yaparak karşılaşmaya damga vurdu.

Göztepe’nin Süper Lig’e çıkmasında en büyük pay sahiplerinden biri olan Lis ise Türkiye’de profesyonel liglerin en az gole geçit veren kalecisi oldu.





