Avrupa'nın 5 büyük liginde gol krallığı yarışı kıran kırana! Serie A'da Hakan Çalhanoğlu...

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2023-24 sezonunun sonuna doğru yaklaşırken Avrupa'nın beş büyük ligi olan İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'de gol kralları belli oluyor.

İşte bitime bir kaç hafta kalırken büyük liglerdeki güncel gol krallığı listesi;

İngiltere Premier Lig:

İngiltere Premier Lig'de bitime 3 hafta kalan kıran kırana gol krallığı mücadelesi yaşanıyor.

Bir önceki sezonun gol kralı olan Erling Haaland bu sezonun da zirvesinde yer alıyor.

Norveçli golcüyü Chelsea'nin genç yeteneği Cole Palmer, Newcastle'ın genç golcüsü Alexandre Isak ve Aston Villa'nın golcüsü Ollie Watkins yakından takip ediyor.

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Şu anda Erling Haaland önde olsa da diğer oyuncuların da şansı zirve için hiç de imkansız gözükmüyor.

Premier Lig'de gol krallığı sıralaması;

1- Erling Haaland: 21 (Manchester City)

2- Cole Palmer: 20 (Chelsea)

3- Alexandre Isak: 19 ( Newcastle United )

4- Ollie Watkins: 19 (Aston Villa)

5- Dominic Solanke: 18 (Bourmemouth)

İspanya La Liga:

İspanya La Liga'da tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılım hakkını elde eden Girona'nın Ukraynalı golcüsü Artem Dovbyk, gol krallığında zirvede bulunuyor.

Trabzonspor'un eski futbolcusu Alexandre Sörloth ve Real Madrid'in altın çocuğu Jude Bellingham attıkları goller ile zirve takiplerini sürdürüyor.

Barcelona'nın Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski ise dördüncülüğü Osasuna'lı Ante Budimir ile paylaşıyor.

La Liga'da gol krallığı sıralaması;

1- Artem Dovbyk: 19 (Girona)

2- Alexandre Sörloth: 17 (Villarreal)

2- Jude Bellingham: 17 (Real Madrid)

4- Robert Lewandoswki: 16 (Barcelona)

4- Ante Budimir: 16 (Osasuna)

Almanya Bundesliga:

Bundesliga'da ilk sezonunu geçiren Bayern Münih'in İngiliz santraforu Harry Kane, çıktığı 31 maçta rakip fileleri 35 kez havalandırarak zirvede açık farkla tek başına yer alıyor.

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Tecrübeli santrforun arkasında, Stuttgart'tan Sehrou Guirassy ve Leipzig'den Lois Openda yer alıyor.

Bundesliga'da gol krallığı sıralaması;

1- Harry Kane: 35 (Bayern Münih)

2- Sehrou Guirassy: 25 (Stuttgart)

3- Lois Openda: 24 (Leipzig)

İtalya Serie A:

İtalya Serie A'da geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Inter'in Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez, gol krallığında büyük farkla lider konumda yer alıyor.

Juventus'tan Dusan Vlahovic en yakın takipçisi durumunda.

Türk Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu da Inter formasıyla attığı golleriyle 5. sırada kendine yer buluyor.

Serie A'da gol krallığı sıralaması;

1- Lautaro Martinez: 23 (Inter)

2- Dusan Vlahovic: 17 (Juventus)

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3- Gudmundsson: 14 (Genoa)

4- Victor Osimhen: 14 (Napoli)

5- Hakan Çalhanoğlu: 13 (Inter)

Fransa Ligue 1:

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe, gol krallığı yarışında büyük farkla lider durumda.

Ligde bitime 3 hafta kala Fransız golcüyü takip eden oyuncuların Mbappe'yi geçmesi çok zor görünüyor.

Ligue 1'de gol krallığı sıralaması;

1- Kylian Mbappe: 26 (Paris Saint-Germain)

2- Jonathan David: 17 (Lille)

3- Alexandre Lacazette: 16 (Lyon)