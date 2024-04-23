Halil Umut Meler, EURO 2024'te düdük çalacak

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UEFA, EURO 2024'te görev yapacak hakemleri açıkladı.

FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler de açıklanan listede yer aldı.

Listede ayrıca Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yardımcı hakemler olarak yer aldı. Türk hakemlerden Alper Ulusoy ise Video Match Officials olarak görev yapacak.

Turnuva boyunca hakemlerin, hakem yardımcılarının ve destek hakemlerinin ana kamplarının Frankfurt'ta olacağı belirtilirken, Video Yardımcı Hakemler Leipzig'de bulunacak ve maçlar sırasında Uluslararası Yayın Merkezi'nden faaliyet gösterecek.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek.

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EURO 2024'te görev yapacak hakemler şöyle:

Halil Umut Meler (Türkiye), Artur Soares Dias (Portekiz), Jesús Gil Manzano (İspanya), Marco Guida (İtalya), Istvan Kovacs (Romanya), Ivan Kruzliak (Slovakya), François Letexier (Fransa), Danny Makkelie (Hollanda), Szymon Marciniak (Polonya), Glenn Nyberg (İsveç), Michael Oliver (İngiltere), Daniele Orsato (İtalya), Sandro Schärer (İsviçre), Daniel Siebert (Almanya), Anthony Taylor (İngiltere), Clément Turpin (Fransa), Slavko Vinčić (Slovenya), Felix Zwayer (Almanya).

UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti şunları söyledi:

"UEFA EURO 2024, Avrupa milli takım futbolunun en iyi takımların mücadele ettiği zirvesidir ve bu nedenle bu maçları yönetecek en iyi hakemleri seçtik. Seçilen hakemlerin tümü, UEFA'nın en önemli müsabakalarında ve aynı zamanda kendi yerel müsabakalarında tutarlı bir şekilde en yüksek standartlarda performans sergiledi. Bu konuma gelmek için olağanüstü iyi hazırlandılar ve final turnuvasında kalitelerini göstereceklerine olan güvenimiz tam."