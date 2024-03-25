×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Süper Lig'de 32. haftanın programı açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Süper Lig#Maç Programı
Süper Ligde 32. haftanın programı açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 15:43

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak maçların programı açıklandı.

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasının müsabaka programını duyurdu.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 32. haftanın programı şu şekilde:

12 Nisan Cuma
20.00 Trabzonspor - Sivasspor

13 Nisan Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Konyaspor
16.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK
19.00 Adana Demirspor - Kayserispor
19.00 Beşiktaş - Samsunspor

Gözden KaçmasınBeşiktaşta Santostan Buducnost’u farklı yenen takımına övgüler: Bu galibiyet umut verdiBeşiktaş'ta Santos'tan Buducnost’u farklı yenen takımına övgüler: Bu galibiyet umut verdiHaberi görüntüle

14 Nisan Pazar
13.30 Pendikspor - RAMS Başakşehir
16.00 Hatayspor - İstanbulspor
16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor
19.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

15 Nisan Pazartesi
20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray

Gözden KaçmasınVictor Nelssondan Galatasaray itirafı ve Trabzonspor - Fenerbahçe maçı açıklaması: Sinir bozucu ve zordu | İzlemesi hoş şeyler değildiVictor Nelsson'dan Galatasaray itirafı ve Trabzonspor - Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Sinir bozucu ve zordu!' | 'İzlemesi hoş şeyler değildi'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Süper Lig#Maç Programı

BAKMADAN GEÇME!